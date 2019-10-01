Borsada düşüş hızlandı

Borsa İstanbul, koronavirüsün etkisinin uluslararası piyasalarda sakin satış getirmesinin de etkisi ile haftaya hafif satıcılı başladı.

Bir süre yatay seyreden ve günün ilk yarısını bir miktar düşüşle geçen BIST 100 Endeksi, öğleden sonra satışların hız kazanması ile 117,000 seviyesinin altını gördü.

Yaşanan sert düşüşü değerlendiren uzmanlar, satışların Suriye’den gelen 5 şehit haberi ile ilgili olduğunu ve Türk ordusunun Suriye rejimi ile çatışma olasılığının fiyatlandığını aktarıyor.

DOLAR 6 LİRANIN ÜZERİNDE

Piyasalardaki bu olumsuz hava dövize de yansıdı. Dolar/TL tekrar 6.00 seviyesinin üzerine çıkarak 6.0212 seviyesine kadar yükseldi.