Borsa satışlarla başladığı yeni haftada yüzde 5'in üzerinde değer kaybı yaşanıyor. BIST, 93 bin seviyelerine kadar çekildi. Dolar/TL ise 5.93'ün üzerinde.

Yeni haftaya kayıplarla başlayan yurtiçi piyasada, satış baskısı devam ediyor. Jeopolitik riskler ve ABD'nin devam eden 'yaptırım' açıklamaları baskı unsuru yaratan gelişmeler.

Güne düşüşle başlayan borsa ABD Başkanı Trump'ın yeni tweeti sonrası düşüşünü daha da hızlandırdı. Borsada kayıp yüzde 5'i aşarken endeks 93.600 seviyelerine kadar indi.

Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek! Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler" ifadelerine yer verdi.

Yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL ise 5.9370 seviyelerine kadar çıktı.

Saat 14:35 itibariyle; BIST 93.710 (%-5,3) ve dolar/TL 5.9330 (%0,83) seviyesinde yer alıyor.