Borsada kayıp yüzde 5'i aştı

Swap faizlerindeki çok sert yükseliş TL'nin maliyetini artırırken, bu bedele katlanmak istemeyen yabancı TL ihtiyacını karşılamak için borsa ve tahvilde satışa geçti.

Türk Lirası likiditeye ihtiyaç duyan yabancıların hisse ve tahvil satışlarına yönelmesiyle BIST 100 endeksinde kayıplar yüzde 5'i aşarken, tahvil faizlerinde de yükseliş hızlandı. Analistler yabancı yatırımcıların, şu anki TL sıkışıklığı nedeniyle ellerindeki hisse senedi ve tahvilleri sattığını ifade ettiler.

BIST 100 gün içinde 92.280 puana kadar geriledikten sonra saat 15:30'da yüzde 4,75 kayıpla 92.750 puanda bulunuyor. Endeksin haftalık kaybı yüzde 11'i aştı.

Tahvil bono piyasasında ise 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri bugün itibarıyla bu yılın en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. 31 Ocak'ta yüzde 14.27 seviyesine kadar gerileyen 10 yıllık gösterge tahvilin faizi bugün 18.96'ya yükseldi. 16 Ocak'ta yüzde 17.98'e kadar düşmüş olan 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de gün içinde 20.53'ü gördükten sonra kapanışta 20.44'te yer aldı.

TL'nin Cuma günü sert değer kaybetmesinin ardından Türk bankaları Londra'daki swap piyasasına TL vermeyi azalttı. Bunun sonucunda swap piyasasında Cuma'dan bu yana yükselen gecelik faizler yüzde 700'ü aştı.

Öte yandan gün içinde 5.30 seviyesine kadar düşerek 1 ayın en düşüğünü test eden dolar/TL daha sonra yukarı yönlü hareket etti. Kur, yüzde 2 primle 5.44'de yer alıyor.