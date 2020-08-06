Küresel piyasalarda ABD'nin yeni corona virüs yardım paketinin açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir mikta artırıyor.

TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrası güne 7,07 liradan başlayan dolar/TL kademeli olarak önce 7,20 TL'ye, ardından 7,26 liraya kadar çıkarak yeni zirvesini gördü.

Euro/TL de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,60 liraya çıktı.

Uzmanlar, ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden uzmanlar, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.