Dolar/TL kritik haftaya düşüşle başladı

Geçen haftayı 6.05'te tamamlayan dolar haftaya düşüşle başladı, bu hafta gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında.

17 ŞUBAT, 20200
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Dolar/TL kritik haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL kritik haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 6 seviyesinin üzerinde seyreden ve 6.06'ya kadar yükselen dolar/TL bu sabah 6.04'te işlem görüyor. Artan jeopolitik risklerle geçen hafta TL dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri olmuş ve haftayı % 1'e yakın düşüşle tamamlamıştı.

Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı kur açısından önemli olacak. Piyasalarda genel beklenti 25 50 baz puan civarında faiz indirimi olması yönünde. Haftanın devamında ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye değerlendirmesini açıklayacak. Fitch 1 Kasım'da negatif olan görünümü durağana yükseltirken, kredi notunu BB- olarak teyit etmişti.

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