Hazine, 1,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 7 Yıl(2.457 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 919,5 milyon TL satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi yapılan 600,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 519,5 milyon TL’ye ulaştı.

Satışların 891 milyon TL nominal tutarda gerçekleştiği ihaleye 2 milyar 498 milyon TL nominal teklif geldi. İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 7,15, ortalama yüzde 7,19, en yüksek yüzde 7,22 oldu. Bir önceki 7 yıllık FRN ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 7,17 olmuştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 4 Kasım 2026’da olacak.







