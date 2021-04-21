Küresel piyasalarda hafta ortası gerilimi

Koronavirüs salgınında küresel düzeyde son dönemde kaydedilen yükseliş ivmesi, küresel olarak borsalarda risk iştahının düşük olduğu izleniyor

21.04.2021 10:11:000
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Küresel piyasalarda hafta ortası gerilimi

Küresel Borsalar hafta ortasına düşüşlerle başladı.

ABD’de Salı günü Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 yüzde 0,68, Nasdaq 100 yüzde 0,92 düşüşle kapanırken Wall Street endekslerinde ilk vadeli işlemler düşüşün devam ettiğini gösterdi.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, pandeminin etkisiyle 2020’de rekor büyüme açıklamasının ardından, bu yılın ilk çeyreğinde 8 yılın en kötü performansını kaydetti. Şirket 6,29 milyonluk piyasa beklentisine karşın, yılın ilk üç ayında 3,98 milyon yeni abone elde etti. Şirket hisseleri yüzde 13’e varan bir düşüş yaşadı.

Asya endeksleri Çin CSI 300 hariç negatif bölgede. Japon Nikkei endeksinde kayıp yüzde 2’yi, Hong Kong Hang Seng endeksindeki düşüş ise yüzde 1'i aştı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi Salı günü yaşanan düşüşün ardından ilk işlemlerde yatay. Bloomberg Dolar Endeksi de yatay bir görünüm sundu.

Wall Street uzmanları borsalardaki düşüşün nedeni konusunda oldukça farklı görüşlere sahip. Bazı uzmanlara göre dünya genelinde artan Kovid-19 vakaları ve beraberinde yeni kısıtlama kararları gelebileceği riski etkili olurken; kimi uzmanlar ABD ile Rusya arasında artan gerilime işaret etti. Bazı uzmanlar ise teknik seviyelere atıfta bulundu.

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