Merkez Bankası’ndan 'zorunlu karşılık' hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.

TCMB'den yapılan duyuruda, son dönemde tüketici kredilerindeki belirgin artışın, büyüme kompozisyonu, enflasyon ve dış denge üzerinde yaratabileceği etkiler ile yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyümesinde yol açtığı artış dikkate alınarak mevcut zorunlu karşılık düzenlemesinde bazı değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

Buna göre, kredi büyümesi yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için; selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamının büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında olması durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabileceği belirtildi.

Kredi büyümesi yüzde 15'in altında olan bankalar için şu değişikliklere gidildi;

"Yüzde 15’in altında olan bankalar için; 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin yüzde 75’i ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9 Mart tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamının büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabilecektir."

Duyuruda, selektif sektörlerin tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile bilgi ve iletişim olarak belirlendiği kaydedildi.

Duyuruda, "Yeni uygulamanın, kredi arzının tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesine, cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesine ve finansal istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

TCMB'nin zorunlu karşılıklarda yaptığı değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.