Piyasalarda yeni haftanın gündemi ne olacak?

Küresel piyasalar, ABD'deki destek paketi ve koronavirüs aşısına yönelik haberlerle moral bulurken Çin'in beklentilerin altında kalan büyüme verisi ise alımları sınırladı.

Küresel piyasalar, ABD canlandırma paketine dair umutlardan ve koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar çıkabileceği beklentilerinden destek bularak yükselişini sürdürüyor. Çin'de beklentilerden zayıf gelen ekonomik büyüme verisi kazanımları sınırladı. ABD vadelileri yüzde 0,7'ler civarında artıda seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6 yükselerek iki buçuk yılın zirvesine yaklaştı. Endeks son 10 günün 8 günü koronavirüs aşısına dair umutların ve Demokratların ABD başkanlık seçimlerinde zafer elde edeceği anlamına gelen "mavi dalga" beklentisinin riskli varlıklara yönelimi desteklemesiyle yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ve Avustralya hisseleri yüzde 1'in üzerinde artıda...

Dolar/TL ve Euro/TL hafif geriliyor

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı kritik haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta, 7,96 ile rekor seviyeleri gördükten sonra ağırlıklı olarak 7,93-7,95 hattında hareket eden dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,90'ın altına geriledi. Euro/TL de benzer bir grafik çizerek 9,23'ler düzeyine kadar çekildi. Saat 10:25 itibarıyla dolar/TL 7,8860'tan; euro/TL ise 9,2360'tan el değiştiriyor.

Borsa İstanbul'da hisse senetleri, ortalama yüzde 0,6 primle 1.199 puandan işlem görüyor.

Bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı kurların yönü için belirleyici verisi olarak izleniyor. Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler ise ABD seçimleri, Brexit gelişmeleri, koronavirüste küresel artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Piyasalar, neleri fiyatlıyor?



Çin, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,9 büyürken bu oran yüzde 5,2 olan beklentilerin altında kaldı. Pfizer Cuma günü koronavirüs aşısının ABD'de bu yılın sonuna kadar hazır olacağını açıklayarak piyasadaki iyimserliği destekledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin koronavirüs yardım paketinin seçimlerden önce geçirilebileceğine dair iyimser olduğunu açıklaması da piyasaların moralini artırıyor.

Altın fiyatları 1900 doların hemen üzerinde

Altın, Pelosi'nin koronavirüs yardım paketi anlaşmasına seçimlerden önce varılabileceği açıklamalarına rağmen doların güçlü seyretmesi nedeniyle 1.900 dolar direnç seviyesini aşamadı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 1.900.79 dolarda işlem gördü.

Petrol 43 doların altında

Petrol fiyatları, Çin'de üçüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalmasının ardından geriledi. Dünya genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de talebin olumsuz etkilediği endişeleri de güç kazandı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 42,78 dolara düştü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,3 düşerek 40,75 dolarda seyretti.