Piyasalardaki virüs şoku bu hisselere yaradı

Ocakta başlayan koronavirüs salgınının küresel tedarik zincirine ciddi zarar verebileceğinin anlaşılması ve şirketlerin nakit akışlarında önemli derecede bozulma olasılığının gündeme gelmesi, küresel anlamda risk algısının artmasına yol açtı.

Salgının İtalya, Güney Kore ve İran gibi ülkelerde de etkili olması ve hızla yayılması, küresel çapta hükümetleri ticari ve sosyal faaliyetleri asgari seviyeye indirmeye yönelik adımlar atmaya yönlendirdi.

Analistler, alınan önlemlere paralel azalan ekonomik aktivite ve salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili belirsizlikler ile kısa ve orta vadede şirketlerin ödemelerinde ortaya çıkabilecek olası gecikmelerin nakit ihtiyacını artırdığını vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle finansal piyasalarda ortaya çıkan likidite sıkıntısının neredeyse bütün varlık gruplarında sert satışları beraberinde getirmesi ve pay piyasalarında yüzde 30’a varan değer kayıplarına neden olarak panik satışlara yol açmasına karşın gıda, ilaç ve perakende gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler bu dönemde değer kazandı.

Perakende sektörü satış baskısına karşı durdu

Borsa İstanbul’da sektör endeksleri arasında mart başından bu yana tek kazandıran sektör ticaret olurken, bu sektörde yer alan perakende şirketlerinin performansı öne çıktı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse senedi fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak derlediği bilgilere göre, dünkü kapanışlar itibarıyla mart başından bu yana pozitif getiri sağlayan 24 şirketin 14’ü perakende, gıda ve ilaç alanında faaliyet gösteriyor.

Perakende sektöründen 5, gıda ve ilaç sektöründen 3, biyoteknoloji alanından 2 ve kağıt alanında 1 şirket mart ayındaki performanslarıyla öne çıktı.

Buna göre, Carrefoursa ve BİM Birleşik Mağazalar bu dönemde sırasıyla yüzde 11,36, yüzde 10,85 getiri sağlarken, bu hisseleri yüzde 9,71 ile Bizim Toptan Satış Mağazaları, yüzde 9,19 ile Migros ve yüzde 3,41 getiri ile Şok Marketler Zinciri izledi.

Analistler, Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmesi üzerine gıda ve temizlik ürünlerine olan talebin artmasının bu şirketlerin nakit akışlarına olumlu yansımasının beklendiğini, bunun da şirketleri yatırımcılar açısından cazip hale getirdiğini söyledi.

Borsa İstanbul’da işlem gören ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Ulusoy Un bu dönemde yatırımcısına yüzde 22,81 ve Etiler Gıda da yüzde 10,85 kazanç sağladı. Pınar Et ve Un ise yüzde 3,28 getiri ile mart başından bu yana pozitif getiri sağlayan diğer gıda firması oldu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte artan kağıt havlu ve tuvalet kağıdı satışları, bu alanda faaliyet gösteren Viking Kağıt ve Selüloz hisse fiyatında martta aylık bazda yüzde 36,64 artış sağladı. Viking Kağıt ve Selüloz, mart başından bu yana en fazla getiri sağlayan üçüncü şirket olarak da belirlendi.

İlaç sektöründeki şirketler de yatırımcısına kazandırdı

İlaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler de pay piyasalarında süregelen satış baskısına karşı koyabilen hisseler oldu.

Selçuk Ecza Deposu, mart başından bu yana yüzde 15,98’lik getiri ile dikkati çekerken, bu dönemde Selçuk Ecza Deposu’nu yüzde 10,06 getiri ile Deva Holding ve yüzde 4,97’lik kazançla Eczacıbaşı İlaç takip etti.

En yüksek getiri %160 ile RTA Laboratuvarları’nda

Bu dönemde en yüksek getiriyi sağlayan şirket ise yüzde 160,59 ile biyoteknolji firması RTA Laboratuvarları oldu. Şirket hisselerinin son 7 işlem gününde de tavan yapması dikkati çekti.

RTA Laboratuvarları, moleküler biyoloji‐genetik, immünoloji-seroloji, medikal ve endüstriyel biyoteknoloji ürünlerinin Ar-Ge ve üretimine yönelik çalışmalar yapıyor.

RTA Laboratuvarları’nı bünyesinde bulunduran Güler Yatırım Holding de yatırımcısına aylık bazda yüzde 38,36 kazanç sağlayarak Borsa İstanbul’da martta en iyi performans gösteren ikinci şirket konumunda bulunuyor.