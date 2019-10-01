Tesla hisselerinde rekor düşüş!

Tesla hisse senetleri Çarşamba günü yüzde 17 düşüşle son dönemdeki sert yükselişini durdurdu.

6 ŞUBAT, 20200
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Tesla hisselerinde rekor düşüş!

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Wall Street’i şaşırtan altı günlük sert yükselişine Çarşamba günü ara verdi.

Bloomberght’de yer alan habere göre, otomobil şirketini yüzde 21 düşüşle 704.11 dolara kadar gerileyerek son iki günlük kazancının neredeyse tamamını geri verdi. Tesla hisseleri Çarşamba gününü yüzde 17 ekside 734.70 dolardan kapattı.

Haftanın ilk iki gününde yüzde 36 değer kazanan Tesla hisseleri, Çarşamba günkü kapanış fiyatına göre Pazartesi açılışına kıyasla yüzde 9, Cuma günkü kapanışa göre 13 artıda bulunuyor.

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