KAPAK

VADEDE SON TABLO

21 sektörde vadenin son 1 yıllık görünümü ve bunun maliyetini araştırdık. Sektörlerde nakit hareketleri daralırken gerekli likidite kısa vadeli banka kredileri ile sağlanmaya çalışılıyor.

SÖYLEŞİ

TİMURAY’IN DÖRT İLKESİ

1,5 yıl önce Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı olan Serpil Timuray, “Büyük hedef koyup geri dönüşünün de büyük olacağı iş planlarıyla çalıştım” diyor.

NEZİH BEY’İN BÜYÜK HAYALİ

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 2007’de olduğu gibi tekrar dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına girmeye “kilitlendiklerini” söylüyor.

“LÜKSTEKİ BÜYÜME GÜCÜNÜ KORUYACAK”

Lüks tüketimdeki hızlı gelişmeye paralel son 8 yılda cirolarını 5 kat artırdıklarını söyleyen Beymen CEO’su Elif Çapçı, lüks tüketimdeki büyümenin gücünü koruyacağı kanısında.

ARAŞTIRMA

EN GÜÇLÜ 30 İŞ KADINI

CEO’ların oylarıyla Türkiye’nin En Güçlü 30 İş Kadını’nı belirledik. 18’incisi düzenlenen araştırmada bu yıl da ilk sırada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı var.

GÜÇLÜLERİN TAKİP LİSTESİ

İş dünyasının en güçlü kadın liderleri mevcut işleri dışında en çok yeni teknolojilerle ilgili sektörleri ve start up’ları izliyor. Blockchain, robotlar ve yapay zeka ilk sırada yer alıyor.

ASLAN PAYI BİRİNCİLERİN!

Pazar lideri şirketler, o sektörün ortalama kârlılığının 2,5 kat üzerinde kâr elde ediyor. Capital500’deki pek çok şirket, sektörünün ciroya göre ortalama kârını geçiyor.

11 KRİTİK GELİŞME

Bu yıl, turizme damgasını vuracak 11 trendi araştırdık. Turizmde 2018’de 36 milyon yabancı turiste ve 34 milyar dolar gelire ulaşılacağı öngörülüyor.

DOMİNO’S’UN SIÇRAMA STRATEJİSİ

643 restoranda 860 milyon TL ciro yaratan evlere servis pizza pazarının yaratıcısı ve lideri Domino’s’un başarısı pek çok alandaki stratejilerin uyum içinde uygulanmasına dayanıyor.

YÖNETİM

İŞ YARATMA LİDERLERİ!

Yeni istihdam araştırmamız, büyük grup ve şirketlerin bugüne kadar kaç kişiye istihdam yarattığını, en büyük işverenlerin işe alım kriterlerini ortaya koyuyor.

MÜKEMMEL ANLARIN GÜCÜ

Stanford Üniversitesi profesörü Chip Heath, “Dönüm noktası anlar hayatımızı şekillendirir ama onların olmasını beklemek zorunda değiliz. O anları kendimiz de yaratabiliriz” diyor.

YÜZDE 20 ADİL Mİ?

İş hayatında kadınlar ücret skalasında erkeklerin yüzde 20 gerisinde kalıyor. C level ve CEO seviyesinde ise kadınla erkek yönetici arasındaki ücret eşitliği daha da artıyor.

FİNANS

KÂR GÖÇÜ NEREYE?

10 yıl önce kârının yarısını bireysel bankacılıktan sağlayan bankacılıkta kâr haritası değişti. Bireyselin payı yüzde 33’e kadar gerilirken önümüzdeki 5 yıl bu trendin sürmesi bekleniyor.

“2018’DE KOBİ’LER ZORLANACAK”

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, “Kur hareketliliği ve büyüklerin yeniden yapılandırmalarıyla bu yıl KOBİ’ler zorlanacak” diyor.

YARINA HAZIRLIK

Sadece sigorta değil leasingden finansman şirketlerine finansın her alanında, farklı teknolojik yatırımlarla geleceğe hazırlık sürüyor.

“PATLAMA OLMAZ ŞİRKET SAYISI AZ”

2018’de katılım sigortacılığının sektörünün 5 puanın üzerinde büyümesini bekleyen Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, “Bir anda patlama olacağını söylemek zor” diyor.

KONJONKTÜR

ERKEN SEÇİM VE EKONOMİ

Yeni hükümetin seçim ekonomisi uygulamalarına prim vermeden ekonomiyi toparlayacak adımlar atması gerekiyor.

YAŞAM

EXPAT

ÖZEL BÖLÜM

MIT

AKILLI KİMYA

KOBİ

GELECEK&TRENDLER

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

NEVZAT AYDIN

ŞİRKET DOKTORU

10 SORU

İŞ’TE ANADOLU

FUTURE TECH

ZİRVE YOLU

PHILIP KOTLER

DİJİTAL CEO

MEDIAPULSE

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Al Ries/ MESAJA DİKKAT

Ian Bremmer/ BİZLER VE ONLAR POLİTİKASI

Mehmet Öğütçü/ YENİ DEVRİME BİZ DE HAZIRLANALIM

Yiğit Kulabaş/ BİR FİKRİN PEŞİNDE

John Davis/ AİLE ŞİRKETLERİNDEKİ ÇEKİŞMELERİ ANLAMAK

Ali Özgenç / NEREDE OYNAMALI? NASIL KAZANMALI?

Mehmet Gerz / ERKEN SEÇİMLER NE GETİREBİLİR?