Capital 2024 Aralık başlıkları

KAPAK

YENİ DÖNEM “BEĞENİ” ŞAMPİYONLARI

1.500 üst düzey yöneticinin katıldığı “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında Koç Holding birinci. Arçelik ikinci, İş Bankası üçüncü, Eczacıbaşı Topluluğu ise dördüncü oldu.

SÖYLEŞİ

“YATIRIMDA HIZ KESMEYECEĞİZ”

“Tek kriter fiyat olsaydı, en ucuz ürünler pazar lideri olurdu” diyen Unilever Türkiye Ülke Başkanı, Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Lideri Ali Fuat Orhonoğlu, yatırımlarda hız kesmeyeceklerini vurguluyor.

“GELİR EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜYOR”

The Shortest History of Economics kitabının yazarı, Avustralyalı düşünür Andrew Leigh

sıradan çalışanların dışlandığı sistemde devletlerin dengesizliği kontrol altına alması gerektiğini anlatıyor.

“GLOBALDE DAHA ETKİLİ OLACAĞIZ”

Global pazarda daha büyük üretici haline gelmek istediklerini söyleyen Kipaş Kağıt Genel Müdürü Sinem Öksüz, “İhracat payımızın toplam kapasite içerisinde yüzde 50 olmasını hedefliyoruz” diyor.

“DÜNYADA ATILIMDAYIZ ODAĞIMIZ AVRUPA”

Temel vizyonlarının dünyanın en sevilen ev ve dekorasyon markası olmak olduğunu söyleyen Madame Coco CEO’su Cemal Cem Işık, tüm planlarını buna göre yaptıklarını ifade ediyor.

“DÜNYADA İLK 3’E GİRECEĞİZ”

Bugüne kadar tarıma 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Alarko Tarım Genel Müdürü Melike Koçoğlu, 2028 sonuna kadar toplam yatırımın 1,1 milyar doları bulacağını belirtiyor.

ARAŞTIRMA

GAZ MI, FREN Mİ?

Cem Boyner’den Ahmet Kocabıyık’a kadar Türkiye’nin önde gelen iş insanlarına yatırım için doğru zaman olup olmadığını sorduk. Frene basan da gaza basıp krizi fırsata çeviren de var.

FIRSAT MI TEHDİT Mİ?

14 sektörü ve kategoriyi kapsayan araştırmamıza göre ilk üç oyuncunun pazarı domine etmediği sektörlerde dağınık oyuncu yapısı öne çıkıyor. Bu sektörlerde kâr marjında da sıkıntı yaşanıyor.

YÖNETİM

EN BAŞARILI CMO’LARIN İKNA TAKTİĞİ

Capital CEO Club ve CMO Club üyelerinin oylarıyla “Yılın En Başarılı 50 Pazarlama Lideri”ni seçti. Pazarlamacıların ajandasında daralan pazarda tüketiciye ulaşmak var.

BÜTÇEYE “ESNEKLİK” KALKANI

Esnek bütçeler hazırlayan şirketlerin 2025 yıl sonu için dolar/TL kur tahmini 42-46 bandında. Enflasyon tahmini yüzde 21-33 arasında şekillenirken faiz oranları için yüzde 30-42 bandı hesaplarda yer alıyor.

KISA ÖMRÜN BÜYÜK ZARARI

Esgauge’ın verilere göre CEO’nun ortalama görev süresi yaklaşık 8 yıl. Ancak pek çok farklı nedenle 2 yıldan az sürede işten ayrılan ya da kovulan CEO’ların sayısı hiç de az değil.

FİNANS

“2025 SONUNDA NORMALE DÖNERİZ”

Kredilerde canlanmanın 2025’in ikinci yarısında olacağını öngören Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, zor dönemin gelecek yılın sonunda normale döneceğini düşünüyor.

2025’İN EN HIZLILARI

Finansın 2025’teki büyüme alanlarını araştırdık. Bankacılıkta büyümeyi regülasyonların belirlemesi, sigortacılıkta sağlık sigortalarının ivme kazanması bekleniyor.

“2025 SIKINTILI BİR YIL OLACAK”

Gelecek yıl yüzde 45 prim üretimi olacağını öngören Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, 2025’in zor ve daha sıkıntılı bir yıl olacağını düşündüğünü ifade ediyor.

“GETİRİDE TL VARLIKLAR ÖNDE”

Açığa satış yasağının gelmesiyle likiditesi daralan piyasada ING Yatırım Genel Müdürü Murat Yılmaz, “TL ürünler nispeten yüksek getiri sağlamayı sürdürecek” diyor.

KONJONKTÜR

2025’in en önemli konusu enflasyon olacak gibi görünüyor. Özellikle tüketimle ilgili göstergelerden daha talebin istenildiği ölçüde soğumuş olmadığı apaçık ortada.

YAŞAM

“SANAT BENİ TÖRPÜLÜYOR”

Plastik sanatlarda, resim, özgün baskı ve heykele düşkün olan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Sanat, tüm iş hayatıma zarafet içinde yaklaşmamı sağlıyor” diyor.

RICHARD BRANSON

10 SORU

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Trump’ın dönüşünün dünya için anlamı

Yiğit Kulabaş/ Retrospektif: 2024 ve yapay zeka

Ali Özgenç/ Yeni yıl trendleri

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