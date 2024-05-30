Capital 2024 Haziran başlıkları

KAPAK

“PARA KAZANMAYA DEĞİL TEKNOLOJİDE EN İYİ OLMAYA ODAKLIYIZ”

Türkiye’nin 4 yıl sonra dünyanın en gelişmiş savaş uçağını yapan ülke olacağını söyleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Para kazanmaya değil teknolojide en iyi olmaya odaklıyız” diyor.

SÖYLEŞİLER

“TEKNO-FEODAL ÇAĞDAYIZ”

Yunanistan’ın eski maliye bakanı, ekonomi profesörü Yanis Varoufakis, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin dijital altyapı yatırımlarını artırması gerektirdiğini vurguluyor.

ALARKO’NUN DÖNÜŞÜM PLANI

Tarım, havacılık ve enerji depolamaya odaklandıklarını söyleyen Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, “2028’de ciromuzu 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

“ARTIK YURT DIŞINDA VARLIK GÖSTERMELİYİZ”

Turizmin yeni bir dönüşüm planına ihtiyacı olduğunu söyleyen Martı Hotels&Marinas Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, sektörün 12 aya yayılması gerektiğini vurguluyor.

“İKİ KATTAN FAZLA BÜYÜYECEĞİZ”

Tat Gıda’yı satın aldıktan sonra temel gıdada dev bir şirkete dönüştüklerini söyleyen Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Memiş, büyümeye devam edeceklerini belirtiyor.

“10 YILDA 1 MİLYAR DOLARA ULAŞIRIZ”

Kazakistan’da yeni bir fabrika kurduklarını söyleyen Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, “10 yılda yıllık 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

ARAŞTIRMA

ÇOK AYAKLI BÜYÜME DÖNEMİ!

Riskleri dengeleyerek yatırım yapan Türkiye’nin en büyük grupları, kârlılığı artıracak ve rekabet avantajı yaratacak reel büyüme peşinde. Bu nedenle çok ayaklı bir büyüme stratejisi izliyorlar.

BÜYÜK EMTİA TEHDİDİ

Emtia tuzağı şirketleri tehdit ediyor. Özellikle standardizasyonun artması ve rekabetin fiyat üzerinden yoğunlaşmasıyla ürün ve hizmetlerin farklılaşması zorlaşıyor.

CÜZDANDAKİ ERİME SKU’YU ARTIRDI

Tüketicinin cüzdanındaki erimeyle son 5 yılda hemen hemen her kategoride “Stock Keeping Unit” (SKU) yani satışta ve satışa sunulmak üzere bekletilen ürünlerin sayısı artıyor.

GERİ DÖNÜŞ NEDEN UZADI?

Son 5 yılda pek çok sektörde hemen hemen 2’ye katlanan geri dönüş süreleri yatırım iştahını azaltıyor. Bu nedenle yeni yatırımlarda yüzde 30, hatta yüzde 50 düşüş beklenen sektörler var.

AR-GE YARIŞI HIZLANDI!

Meta’dan Apple’a fark yaratan tüm şirketler, cirolarından yüzde 30’a varan oranda bir bütçeyi Ar-Ge’ye ayırırken Türkiye’deki şirketlerdeyse maalesef bu oran bunun çok gerisinde.

YÖNETİM

KAMPANYADA % 30 ETKİSİ

Markaların kampanya stratejisini araştırdık. İyi tasarlanıp kurgulanan bir kampanya, müşteri talebini adette yüzde 10-30 arasında canlandırıyor. Satış cirosuna yüzde 20 katkı sağlıyor.

“İŞ”TE 50+ ETKİSİ

Pek çok şirkette 50 yaş üstü çalışan oranı artıyor. Son 5 yılda Doğuş Otomotiv’de 50 yaş üstü çalışan oranı yüzde 100, Anadolu Grubu, Türk Henkel ve İpekyol’da yüzde 67 arttı.

EN KÖTÜ ALIŞKANLIĞIM

En kötü alışkanlığını sorduğumuz iş liderleri birinci sırada aşırı kontrolcülüğü saydı. Bunları sabırsızlık, detaycılık, tez canlılık izledi. Ancak hepsi bu kötü alışkanlıkların farkında!

FİNANS

İKİNCİ YARI SENARYOLARI

Bankacılık, leasing, faktoring ve finansmanda yüksek faiz oranlarının etkisiyle yılın ikinci yarısında daha olumsuz senaryolar kuruyor. Sigortacılık ve emeklilik sistemiyse daha şanslı.

“SORUNLU ALACAĞA DİKKAT”

Yılın ikinci yarısında katılım bankalarının arayı kapatacağını söyleyen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, 2024’ü yüzde 40-50 aktif büyüklükle kapatacaklarını belirtiyor.

“POLİÇE ADEDİNDE DÜŞÜŞ SÜRECEK”

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2024 sonunda sektörün prim üretiminde yüzde 80-85 büyüme, ancak sigortalı sayısında 2023’teki gibi 300-400 bin düşüş bekliyor.

YAŞAM

“GOLFLE ZİHNİMİ DAHA İYİ YÖNETİYORUM”

Golf oynayarak rahatladığını söyleyen HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, “Oynadığınız sürece başka bir şeye odaklanamadığınız için golf, bir tür meditasyon etkisi görüyor” diyor.

KONJONKTÜR

EKONOMİ YAVAŞLIYOR MU?

Ekonomide ikinci çeyrekteki yavaşlamayı inceledik. Mayıs ve haziran ayları çok önemli, çünkü yıl sonu hedeflerinin tutması için artık bu aylar tabiri caizse köprüden önceki son çıkış.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

EMİNE SABANCI

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Batı’nın ek desteği yeterli olacak mı?

Yiğit Kulabaş/ “Her”

Ali Özgenç/ Yapay zeka çağında eğitimde yön bulma

Mehmet Öğütçü/ Hangi meslekler kaybolacak?

Mehmet Gerz / Fazla döviz alanlar şimdi ne yapmalı?

INFOCARD