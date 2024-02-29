Capital 2024 Mart başlıkları

İşte mart ayının başlıkları...
KAPAK
LİDERİN KSS KRİTERİ
Bu yıl Gfk’yla 19’uncu kez gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması’nın halk oylamasında en sorumlu lider Ali Koç; en sorumlu şirketse Koç Holding seçildi.
SÖYLEŞİ
“TERCİHLERİMİZ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK”
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en başarılı iş insanlarından merhum Suna Kıraç’ın kızı olan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 31 STK’yı bir araya getirdi. Kıraç, “Tercihlerimiz Türkiye’nin geleceğini belirleyecek” diyor.
VESTEL’İN 3 YILDA 2’YE KATLAMA PLANI
Vestel’in yeni CEO’su Ergün Güler’le görevindeki ilk 100 gününü konuştuk. Ergün, 3 yıl içinde tüm departmanlarda hangi iş ve süreçte olursa olsun “2’ye katlama” planları olduğunu söylüyor.
“TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR”
Ekonomist Timothy Ash, geleneksel yaklaşımlara dönerek faiz oranlarının yükseltilmesinin ve döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılmasının ekonomik stabilizasyon için önemli olduğunu belirtiyor.
“5 YILDA İKİNCİ BİR ASAŞ YARATACAĞIZ”
Şirketin cirosunun 2 yılda 2’ye katlanacağını söyleyen Asaş Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “Her şey planladığı şekilde giderse 5 yılın sonunda hedefimiz, ikinci bir Asaş oluşturmak” diyor.
ARAŞTIRMA
EN GERÇEKÇİ VERİ!
Şirketler 2024’te ciro, üretim, satış adedi, ihracat gibi göstergelerin yanı sıra farklı verileri izliyor, bu veriler ışığında hareket planlarını hazırlıyorlar.
MALİYETTE KRİTİK ARTIŞ
Sanayide alarm zilleri çalıyor. Artan maliyetlerden dolayı yeni projeler durma noktasına gelirken şirketlerde işletme sermayesi ihtiyacı yaşanıyor.
YÖNETİM
BÜYÜK DEĞİŞİM NE GETİRECEK?
İK’dan finansa departmanların dönüşümünü inceledik. Dijitalleşmenin, yeni teknolojilerin, yapay zekanın ve yeni kuşağın beklentilerinin etkilemediği departman yok gibi…
43 CEO NEREDEN?
Geçen yıl Turkcell’den Tekfen’e kadar Türkiye’nin önde gelen şirketlerine 43 yeni CEO atandı. Yeni CEO atamalarına içeriden terfiler ve gençleşme damgasını vurdu.
ZAMAN KAYBI FORMÜLÜ
Liderlerin etkin zaman yönetimini nasıl yaptığını araştırdık. Toplantı ve mesaj trafiğinde zamanını iyi yöneten liderler bu konu için özel formüller geliştirdiklerini söylüyor.
FİNANS
REEL BÜYÜME OLUR MU?
Bu yıl bankacılık sektöründe aktif büyüklük ve kredilerde büyümelerin enflasyon oranın altında kalacağı beklentisi hakim. En iyi senaryoda bile enflasyon kadar artış öngörülüyor.
“ILIMLI BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ”
İşlem hacminde dolar bazında yüzde 10 büyüme öngören İş Leasing Genel Müdürü Şafak Öğün, bu yıl özkaynak kârlılıklarının enflasyonu yakalamakta zorlanacağını belirtiyor.
MÜŞTERİ PEŞİNDE
Geçen yıl yeni müşteri kazanımında zorlanan finans sektöründe, 2024 için senaryolar olumlu. Finans sektöründe her 4 kategoride de şirketler, müşteri kaybının telafisi için çalışıyor.
“YABANCI İLGİSİYLE YENİ ZİRVELER BEKLİYORUZ”
Yabancı yatırımcı ilgisinin tekrardan arttığına dikkat çeken Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, “Yabancı ilgisinin devamıyla birlikte borsada yeni zirveler bekliyoruz” diyor.
KONJONKTÜR
YENİDEN SEÇİM EKONOMİSİ Mİ?
Bu ay hem yeni Merkez Bankası başkanını bekleyen tehlikeleri hem seçimlere doğru girerken ekonomimizde görülen kıpırdamayı ve nedenlerini irdeledik.
RICHARD BRANSON
PROJEKSİYON
İNSANLAR
KİTAP
ON SORU
İŞ’TE ANADOLU
THOMAS FREY
DİJİTAL CEO
ZİRVE YOLU
FINANCE SUITE
KİŞİSEL YATIRIM
GÖRÜŞLER
Ian Bremmer/ AB bir baş belasını savuşturuyor
Yiğit Kulabaş/ Cepteki tavşan
Ali Özgenç/ 2024 iş dünyası trendleri – 2
Mehmet Öğütçü/ Kıbrıs tanınmaya çok takılmasın
Mehmet Gerz / ABD teknoloji rallisi dünyaya yayılıyor
INFOCARD
YAŞAM
“SAHNEDE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM”
Şarkı söyleyerek stres atan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu “Zaman içinde müzik benim için duygularımı anlatmanın bir yolu haline geldi” diyor.