Capital 2024 Mart başlıkları

KAPAK

LİDERİN KSS KRİTERİ

Bu yıl Gfk’yla 19’uncu kez gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması’nın halk oylamasında en sorumlu lider Ali Koç; en sorumlu şirketse Koç Holding seçildi.

SÖYLEŞİ

“TERCİHLERİMİZ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK”

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en başarılı iş insanlarından merhum Suna Kıraç’ın kızı olan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, 31 STK’yı bir araya getirdi. Kıraç, “Tercihlerimiz Türkiye’nin geleceğini belirleyecek” diyor.

VESTEL’İN 3 YILDA 2’YE KATLAMA PLANI

Vestel’in yeni CEO’su Ergün Güler’le görevindeki ilk 100 gününü konuştuk. Ergün, 3 yıl içinde tüm departmanlarda hangi iş ve süreçte olursa olsun “2’ye katlama” planları olduğunu söylüyor.

“TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR”

Ekonomist Timothy Ash, geleneksel yaklaşımlara dönerek faiz oranlarının yükseltilmesinin ve döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılmasının ekonomik stabilizasyon için önemli olduğunu belirtiyor.

“5 YILDA İKİNCİ BİR ASAŞ YARATACAĞIZ”

Şirketin cirosunun 2 yılda 2’ye katlanacağını söyleyen Asaş Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “Her şey planladığı şekilde giderse 5 yılın sonunda hedefimiz, ikinci bir Asaş oluşturmak” diyor.

ARAŞTIRMA

EN GERÇEKÇİ VERİ!

Şirketler 2024’te ciro, üretim, satış adedi, ihracat gibi göstergelerin yanı sıra farklı verileri izliyor, bu veriler ışığında hareket planlarını hazırlıyorlar.

MALİYETTE KRİTİK ARTIŞ

Sanayide alarm zilleri çalıyor. Artan maliyetlerden dolayı yeni projeler durma noktasına gelirken şirketlerde işletme sermayesi ihtiyacı yaşanıyor.

YÖNETİM

BÜYÜK DEĞİŞİM NE GETİRECEK?

İK’dan finansa departmanların dönüşümünü inceledik. Dijitalleşmenin, yeni teknolojilerin, yapay zekanın ve yeni kuşağın beklentilerinin etkilemediği departman yok gibi…

43 CEO NEREDEN?

Geçen yıl Turkcell’den Tekfen’e kadar Türkiye’nin önde gelen şirketlerine 43 yeni CEO atandı. Yeni CEO atamalarına içeriden terfiler ve gençleşme damgasını vurdu.

ZAMAN KAYBI FORMÜLÜ

Liderlerin etkin zaman yönetimini nasıl yaptığını araştırdık. Toplantı ve mesaj trafiğinde zamanını iyi yöneten liderler bu konu için özel formüller geliştirdiklerini söylüyor.

FİNANS

REEL BÜYÜME OLUR MU?

Bu yıl bankacılık sektöründe aktif büyüklük ve kredilerde büyümelerin enflasyon oranın altında kalacağı beklentisi hakim. En iyi senaryoda bile enflasyon kadar artış öngörülüyor.

“ILIMLI BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ”

İşlem hacminde dolar bazında yüzde 10 büyüme öngören İş Leasing Genel Müdürü Şafak Öğün, bu yıl özkaynak kârlılıklarının enflasyonu yakalamakta zorlanacağını belirtiyor.

MÜŞTERİ PEŞİNDE

Geçen yıl yeni müşteri kazanımında zorlanan finans sektöründe, 2024 için senaryolar olumlu. Finans sektöründe her 4 kategoride de şirketler, müşteri kaybının telafisi için çalışıyor.

“YABANCI İLGİSİYLE YENİ ZİRVELER BEKLİYORUZ”

Yabancı yatırımcı ilgisinin tekrardan arttığına dikkat çeken Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, “Yabancı ilgisinin devamıyla birlikte borsada yeni zirveler bekliyoruz” diyor.

KONJONKTÜR

YENİDEN SEÇİM EKONOMİSİ Mİ?

Bu ay hem yeni Merkez Bankası başkanını bekleyen tehlikeleri hem seçimlere doğru girerken ekonomimizde görülen kıpırdamayı ve nedenlerini irdeledik.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ AB bir baş belasını savuşturuyor

Yiğit Kulabaş/ Cepteki tavşan

Ali Özgenç/ 2024 iş dünyası trendleri – 2

Mehmet Öğütçü/ Kıbrıs tanınmaya çok takılmasın

Mehmet Gerz / ABD teknoloji rallisi dünyaya yayılıyor

INFOCARD

YAŞAM

“SAHNEDE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM”

Şarkı söyleyerek stres atan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu “Zaman içinde müzik benim için duygularımı anlatmanın bir yolu haline geldi” diyor.