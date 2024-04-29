Capital 2024 Mayıs başlıkları

KAPAK

“10 YILDA DÜNYA LİDERLİĞİNİ ALIRIZ”

Bugüne kadar 19 markayı satın aldıklarını söyleyen Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu, bundan sonraki hedeflerinin sektörde dünya liderliği olduğunu ifade ediyor.

SÖYLEŞİ

“AVRUPA’YLA YENİ FIRSATLAR KAPIDA”

Dünya ekonomisinin geleceğine yönelik tahminleriyle tanınan Prof. Harold James, “Türkiye sağlık, taşımacılık ve yazılım gibi alanlarda rekabette önemli bir avantaj sağlayabilir” diyor.

“GÜÇLÜ LİDERLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ”

Dondurulmuş gıda ve yağda açık ara pazar lideri olan Kerevitaş’ın CEO’su Mert Altınkılınç, rakiplerden daha fazla pay alarak güçlü liderliklerini koruyacaklarını söylüyor.

“2024 VERİMLİLİK YILI OLACAK”

2022’yi 4,7 milyar dolar ciroyla kapattıklarını belirten Otokoç CEO’su İnan Ekici, bu yıl dolar bazında yüzde 10’luk ciro artışı hedeflediklerini söylüyor.

ARAŞTIRMA

ÇALIŞANLAR MUTLU MU?

Happy Place to Work Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri araştırmasına göre çalışan mutluluğu düşüşte. Her 2 çalışandan 1’i gün içerisinde öfke yaşıyor. Çalışanların sadece yüzde 18’i kendini iş yerinde iyi hissediyor.

YERLİLER ATAKTA!

Beyaz eşya, makine, plastik, seramik ve daha birçok sektörde yerli oyuncular uluslararası rakiplerine karşı güçlü bir varlık ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde yerli, yabancı rekabeti yeniden yazılacak gibi duruyor.

GECİKMENİN BÜYÜK MALİYETİ

Siparişlerden yatırımlara kadar iş hayatında gecikmenin maliyetini araştırdık. Geciken her işin milyonlarca dolarlık kaybını ortaya koyduk.

YÖNETİM

ŞİRKET KÜLTÜRÜ TEHLİKEDE Mİ?

Hibrit çalışmadan çok kuşaklı yapıya, yüksek turnover’dan Z kuşağına kadar pek çok faktör kurum kültürünü tehdit ediyor. 10 maddede kurum kültürünü tehdit eden unsurları tespit ettik.

“ÜÇ DÜNYADA DENEYİMİ İYİ TASARLAYAN KAZANIR”

Modern pazarlamanın babası Philip Kotler, Giuseppe Stigliano’yla kaleme aldığı yeni kitabında “Fiziksel, dijital ve sanal dünyada müşteri yolculuğunu en iyi tasarlayanlar ayakta kalacak” diyor.

KUŞAK FARKI

Kurumsallaşan aile şirketlerinde yeni nesil, eski tarz liderlerden farklı bir liderlik yaklaşımı benimsiyor. Yeni yönetim modelinde demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yaklaşım öne çıkıyor.

“EVDE GİDİLECEK ÇOK YER VAR”

İyi bir pazarlama şirketi olduklarını söyleyen Karaca Grup CEO’su Mehmet Fatih Karaca, markalarını hep evin içinde konumlandırdıklarını belirterek “Evde gidecek çok yer var” diyor.

FİNANS

“2025’İ 1 MİLYON MÜŞTERİYLE KARŞILAYACAĞIZ”

2025 yılını 1 milyon müşteriyle karşılamayı hedefleyen Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Galip Karagöz, masrafsız bankacılıkta akla ilk gelen banka olmak istediklerini söylüyor.

AKTİF KALİTESİ NE KADAR BOZULUR?

Sorunlu alacaklarda yükseliş bekleniyor. Sektör temsilcileri 2024’ün en iyi ihtimalle yüzde 2, en kötü senaryodaysa yüzde 3,5 sorunlu alacak oranıyla kapanacağını öngörüyor.

“DÖVİZ CİNSİ İŞLEMLER ARTAR”

Yapı Kredi Genel Müdürü Fatih Torun, bu yıl döviz bazlı işlem talebinin artacağını ve yeni yapılan işlemlerde TL cinsi işlem payının yüzde 50’lere gerileyeceğini belirtiyor.

“PORTFÖYLERDE HİSSE AĞIRLIĞINI KORUYUN”

FED’den faiz indirimi beklentisiyle piyasalardaki olumlu sürecin devamını bekleyen Ziraat

Yatırım Genel Müdürü Boğday’ın tahmini, 10.500 seviyesinin görüleceği yönünde.

KONJONKTÜR

ENFLASYON MU BÜYÜME Mİ?

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Amerika’sız NATO

Yiğit Kulabaş/ Bir dehanın ardından

Ali Özgenç/Güven inşa etmek

Mehmet Öğütçü/ Yeni savaş türleri ve jeopolitik riskler

Mehmet Gerz / Siyasette de rasyonelliğe dönüş

INFOCARD

YAŞAM

“YOGAYLA BİRLİKTE BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ”

Yogayla dinginleşmeyi öğrendiğini söyleyen Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Sibel Yıldız, “Bazen durmak ve sessizliğin tadını çıkarmak gerekiyor” diyor.