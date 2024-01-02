Capital 2024 Ocak başlıkları

KAPAK

CEO’NUN İKİNCİ YARI UMUDU

270 şirketle gerçekleştirdiğimiz CEOProfil anketine göre CEO’lar, 2024’ün ilk yarısının zor geçeceğini öngörüyor. Görece açılma içinse ikinci yarıyı işaret ediyor.

SÖYLEŞİ

MİGROS’UN 3’LÜ BÜYÜME MODELİ

Geçen yılı 145 milyar TL ciroyla kapatan ve ulusal gıda perakendecileri içinde en hızlı büyüyen şirket olan Migros’un icra kurulu başkanı Özgür Tort, büyüme modellerini anlattı.

“EKONOMİ STRES TESTİNDEN GEÇİYOR”

Yatırım iştahında, tüketimde ve büyümede önümüzdeki yıl daralma olmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ekonomi stres testinden geçiyor” diyor.

“HER KATEGORİDE LİDERLİK HEDEFLİYORUZ”

Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, “34 markamızın büyük bölümü pazarlarında lider ya da ilk 3 içinde. Her kategoride liderlik hedefliyoruz” diye konuşuyor.

“DENGELİ BİR KÜRESELLEŞME ŞART”

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Michael Spence, dengeli bir küreselleşme modeline dikkat çekerken sürdürülemez “kâr odaklı” yaklaşımların değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

ARAŞTIRMA

ENFLASYONDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Farklı sektörlerden pek çok şirket risk marjı, özel sözleşmeler, dinamik ve esnek fiyatlandırma yöntemleri ve alacaklara yakın takiple kendini enflasyondan korumaya çalışıyor.

TEHLİKE İŞARETLERİ

Bol stresli ekonomik konjonktürde her liderin kendine özel erken uyarı sistemi var. Tehlikeyi işareten eden bu ikaz göstergelerini iş dünyasının önde gelen liderlerine sorduk.

YENİ DENGE!

Pek çok şirket üretiminin aksamaması için ideal tedarikçi formülü peşinde! Tedarikçilerinde yereli ön plana koyan firmalar, yurt dışındaysa kendilerini zorlamayacak tedarikçilerle güçlü iş birliği kuruyor.

YÖNETİM

ERİYEN ÜCRETE YAN HAK DOPİNGİ

Yönetici ücretlerini araştırdık. Bu yıl ücrette yan haklar ve ödüllendirme yılı olarak görülüyor. C kademe ve giriş seviyesi arasındaki ücret makasının daralmayı sürdürmesi de beklentiler arasında.

ORTANIN GÜCÜ

Orta kademe yöneticilere daha fazla sorumluluk ve zaman vererek yönetim ve liderlik rollerini yeniden tanımlayan şirketlerin rekabette de öne çıkacağı öngörülüyor.

ASIRLIK MARKA OLMA FORMÜLÜ

Türkiye’de 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan, en önemlisi aynı aile tarafından yönetilen şirketleri araştırdık. İşte asırlık markaların uzun yaşam formülleri!

FİNANS

“KREDİLERDE YÜZDE 40’TAN FAZLA ARTIŞ OLMAZ”

“2024’te kredilerde yüzde 40’lardan daha fazla artış olmaz” diyen Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca’ya göre bu yıl büyüme artışı turizm ve depremle ilgili projelerden gelecek.

HER BRANŞA ÖZEL ENFLASYON

Sigortada her branşın maliyet kalemleri farklı... 2023’ün ilk 10 ayında maliyet artışları, yüzde 45 ila 132 arasında büyük bir yelpazede değişiklik gösteriyor.

“REEL BÜYÜME BEKLEMİYORUZ”

Sektörde reel büyüme beklemediklerini vurgulayan ALJ Finans Genel Müdürü Volkan Döşoğlu, “2024 sonunda sektörün kredi büyüklüğünde enflasyon kadar artış olacak” diyor.

“Pozitif reel faiz borsayı baskılıyor”

Yeniden pozitif reel faiz ortamına girilmesiyle kâr realizasyonlarının ön plana çıktığını söyleyen ONB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz, hisse seçiminde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

KONJONKTÜR

100. YILDA NELER YAŞANDI?

Gelişmeler ekonomik durgunluğa yaklaştığımızın habercisi ancak bunu henüz kesin olarak bir durgunluk işareti olarak algılamak için daha erken.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Ukrayna’ya Batı desteği azalıyor

Mehmet Öğütçü/ Enerji savaşları ve su barışı

Yiğit Kulabaş/ Yapay zeka her yerde

Ali Özgenç/ 2024 trendleri 1

Mehmet Gerz / Piyasalar 2024’e olumlu giriyor

INFOCARD

YAŞAM