Capital 2025 Ağustos başlıkları

KAPAK

REEL ERİME SÜRÜYOR

Çeyrek asrı geride bırakan Capital500 araştırması bu yıl şirketlerin nominal büyümeyle reel daralma arasında sıkıştığını gösteriyor. Büyük oyuncular ise pastadan daha büyük pay almaya devam ediyor.

SÖYLEŞİ

“İNSANLAR ÖFKELİ!”

Toplumlarda giderek büyüyen bir öfke olduğunu söyleyen Fransız ekonomist Prof. Thomas Piketty, “Bu öfke yoksulluğun yanı sıra görünmez kılınmaktan besleniyor” diyor.

“LÜKS MOBİLİTEYE YÖN VERECEĞİZ”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Elektrikli ürün gamını 14 modele çıkarmayı ve satışlarımızda elektrikli payını yüzde 35’e taşımayı hedefliyoruz” diyor.

“HEDEF ZİRVE!”

Doğal gaz çevrim santrallerinde dünyada 4’üncü sırada olduklarını söyleyen Çalık Enerji CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, 2035’te dünyada birinci sıraya çıkmayı hedefliyor.

“5 YILDA 2’YE KATLARIZ”

5 yılda 2 kat büyüyeceklerini söyleyen Diageo Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar, 2030’a kadar globalleşme, premium’laşma ve etkileşim olmak üzere 3 alanda gelişme öngörüyor.

“SAVUNMA YARI YARIYA PAY ALACAK”

Bu yıl 130 milyon dolar ihracat beklediklerini söyleyen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, savunmanın cirodaki payını 5 yılda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

“SATIN ALMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Yörsan, Keskinoğlu ve HEG Gıda’yı satın alan Matlı Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Özer Matlı, yeni marka yatırımlarına ve satın almalara devam edeceklerini söylüyor.

ARAŞTIRMA

AÇIK BÜYÜYOR

Yılın ilk yarısında 28 sektörün 18’inde hedefler tutmadı. Hedeflenenle gerçekleşen arasındaki fark derinleşirken şirketler artan maliyetler, kur baskısı ve zayıf taleple mücadele ediyor.

ÇEYREK ASRA DİRENEN 93 ŞİRKET

Capital500 listesine 1999’da girip 2025’e kadar “devler ligi”nde kalan başarılı şirketleri araştırdık. Krizlere, rekabete ve belirsizliklere karşı ayakta kalan tam 93 şirket var.

TEHLİKELİ “RÖTAR”

Pek çok sektörde gerileme dikkat çekiyor. Çikolata 26 ay, döküm ve ambalaj 2 yıl, havayolu 12 ay, hazır giyim 12 ay, mobilya 2 yıl geriye gitti.

KÂRI ERİTEN GİDER ORANI

Ciroda gider oranının yüzde 20-25 bandında kalması ideal kabul edilse de birçok sektörde bu oranlar hızla yukarı çıkıyor. CEO’lar ise artan giderler karşısında yeni çözüm arayışında.

AİLE MODELİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

Türkiye’nin dev holdinglerinde geleneksel “patron” modeli yerini yeni bir yönetişim anlayışına bırakıyor. Bu sadece şirketleri değil ekonominin DNA’sını da dönüştürüyor.

ZOR DÖNEMDE CESUR HEDEFLER

Sürdürülebilir büyümeye odaklanan 45 şirketin 2025 ajandasında stratejik büyüme, dijitalleşme, kapasite artışı ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor.

YÖNETİM

KARAR TRAFİĞİNDE MÜTHİŞ ARTIŞ

CEO’ların günlük aldığı karar sayısı son 5 yılda önemli ölçüde arttı. Stratejik kararların oranı yüzde 45’e ulaşırken acil ve kriz içerikli kararların oranı ise yüzde 20 civarında.

DİJİTAL GÜÇ

Teknoloji odaklı istihdamın 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Bankacılıktan perakendeye pek çok sekt��rde teknoloji ekiplerinde çalışan sayısı katlanarak artıyor.

DAHA DA HIZLANMAK MÜMKÜN MÜ?

Her yöneticiye daha fazla çalışanın düştüğü, orta kademe yönetici sayısının sınırlandığı yatay yapı trendi artıyor. Bu modelde çalışanların daha fazla sorumluluk alması hedefleniyor.

KARMAŞADAN KURTULMA TAKTİKLERİ

Stanford’lı Prof. Robert Sutton ve Prof. Huggy Rao yeni kitapları The Friction Project’te şirketlere sadeleşmeyi öneriyor. Yazarlar, “Sadeleşmeyen kaybeder” diyor.

FİNANS

GÖSTERGELERDE TEHLİKE SİNYALİ

Finans sektörünün kırılganlıklarını araştırdık. Bankacılıkta özsermaye kârlılığı reel getiri üretemiyor, sorunlu alacak oranı artıyor. Sigortada ise yenilenmeyen poliçe sorunu yaşanıyor.

“GRUBUN AMİRAL GEMİSİ OLACAĞIZ”

Q Yatırım Bankası Genel Müdürü Cihan Küçükgöze, bu yıl mevcut işlerin yanına Hazine işlemlerini ekleyeceklerini ve dış ticaret işlemlerini ayağa kaldıracaklarını anlatıyor.

DEĞİŞİM RÜZGARI

Son 5 yılda aktif büyüklüğü 85 milyar TL’yi geçen büyük ve orta ölçekli bankaların 18’inde genel müdür değişti. Uzmanlara göre yakın gelecekte bu trend hızlanabilir.

“HİBRİT ÜRÜNLERE TALEP ARTIYOR”

Hibrit ürünlere talebin arttığını söyleyen Bupa Acıbadem Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, yılın prim üretiminde yüzde 45 artış ve 2 milyon yeni sigortalıyla kapanacağını öngörüyor.

“PORTFÖYDE HİSSE ORANI ARTIRILABİLİR”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Yabancı alımlarında da artış eğilimi var. Bu konjonktürde portföylerde hisse payı artırabilir” diyor.

YAŞAM

“KİTAP OKUMAK BENİM İÇİN BİR İHTİYAÇ”

Perrigo Türkiye Genel Müdürü Kaya Kurşun’un en çok etkilendiği yazarlar arasında Dostoyevski ve Nietzsche yer alıyor. Kurşun, “Raskolnikov hala zihnimde yaşıyor” diyor.

KONJONKTÜR

İLK YARIDA EKONOMİK TEMELLER

Bu sayıda 2025’in ilk 6 ayında ekonominin resmini çektik. Her zamanki enflasyon ve büyüme tartışmalarından ziyade ekonominin temelleri sağlam mı sonrasına yanıt vermeye çalıştık.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

ZİRVE YOLU

FİNANS SUITE

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Çin-Tayvan gerilimi

Ali Özgenç/ İnsansı robotlara güvenebilir miyiz?

Mehmet Gerz/ Türkiye’nin gelişen ülke piyasalarındaki yeri

INFOCARD



