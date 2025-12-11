Capital 2025 Aralık sayısı çıktı

KAPAK

BEĞENİ LİGİNDE ÇOKLU DEĞİŞİM

26’ncısını yayınladığımız “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasına bu yıl çalışana verilen değer ve güvenilirlik damga vurdu. Koç Holding yine bir numara olmayı başarırken onu İş Bankası takip etti.

“PARAYI İZLEMEYEN EKONOMİ KÖR UÇAR”

Modern para teorisinin önde gelen ismi Prof. Tim Congdon, “Şirketler için temel prensip basit: Ülkenin para birimine güvenmiyorsanız o parayla uzun vadeli borçlanmayın” diyor

“TOPLAM YETMEZ HEDEF KATEGORİ LİDERLİĞİ”

Türkiye’yi üretim üssüne dönüştürmeyi hedefleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, “Toplam liderlik bize yetmez. Tüm kategori ve kanallarda lider olacağız” diyor.

“FIRSATLARI DOĞRU OKUMAYA ODAKLANDIK”

2026 bütçesinde öngörülen ciro hedefinin 1 milyar Euro olduğunu belirten Orhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Orhan, önceliklerinin zararı minimize etmek olduğunu söylüyor.

“TÜRKİYE BÖLGESEL BÜYÜME MOTORUMUZ”

İzmir fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 8 milyar paketi aştığını belirten Tetra Pak Orta Avrasya Genel Müdürü Eliseo Barcas, Türkiye’den sadece ürün değil vizyon da ihraç ettiklerini aktarıyor

35 KATEGORİDE MÜTHİŞ ERİME

Özel markalı ürünler (PL) pay kaybediyor. Geçen yıl 35 kategoride özel markalar paylarını markalı ürünlere kaptırdı. Konserve balıkta 12, malt içecekte 11,8, kuruyemişte 6,7 puanlık kayıp var.

YENİ GÜÇ HACİMDE DEĞİL DEĞERDE



Türkiye’nin rekabet gücü giderek “yüksek katma değerli ve farklılaşmış ürünlere” kayıyor. “Hacimle var olma” yaklaşımı bitiyor, yüksek katma değerli üreticilerin dönemi başlıyor.

TAKİPTEKİ KRİTİK VERİ



İş dünyasında verimlilik hiç olmadığı kadar yakın markajda. Liderler bu zorlu dönemi kendi “kritik verimlilik göstergelerini” yakın markaja alarak yönetmeye çalışıyor.

ANADOLU’DA KADIN GÜCÜ.

Bursa’dan Kütahya’ya, Gaziantep’ten Eskişehir’e kadar pek çok şehirde kadın liderler şirket kültürünü yeniden şekillendiriyor, bakış açılarıyla fark yaratıyorlar.

CMO’LAR AI’LA ATAĞA KALKTI

Pazarlamada AI kullanımı artıyor. Bu sayede pazar paylarını yükselten ve ciddi verimlilik

kazanan CMO’lar, üretken yapay zeka yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor

“OYNAKLIK” ENDİŞESİ BÜYÜYOR



Şirketlerin 2026 planlarında ortak nokta net: Makro belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde bütçeler artık belirsizlik yönetimi ve tolerans bantları etrafında şekilleniyor.

SIKIŞMA YARATAN 12 TREND



Beyaz yakalılar hem maddi hem manevi anlamda daha fazla sıkışmış hissederken şirketler cephesinde mutsuz ve bağlılığı azalmış çalışanları motive etmek için mücadele veriliyor.

YENİ MÜŞTERİ YARIŞI



Finansal hizmetlerde müşteri kapma yarışı kızışıyor. BES’te müşteri sayısının 10 milyonun üzerine çıkması, hayat dışı sigortada poliçe adedinin 90 milyonun üzerine taşınması hedefleniyor.

“TES’LE 5 YILDA 20 YILLIK YOL AŞILIR"



Sektörde yıl sonu beklentisi 2 trilyon TL fon büyüklüğü. HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü

Erol Öztürkoğlu, “TES devreye girerse sektör ilk 5 yılda, 20 yılda alınan yolu aşar” diyor.

“DALGALARA KARŞI ESNEK PORTFÖY OLUŞTURULMALI”



Yıl sonu rallisi ihtimalini düşük bulduğunu belirten GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, yılın son ayında piyasa dalgalanmalarına karşı esnek bir portföy dağılımı öneriyor.

“YEMEK YAPMAK ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR MİRAS”.

Mutfakta babaannesinin özeni ve annesinin pratikliğinden ilham alan bonVeno Genel Müdürü Eda Özkan, tariflerden çok sezgilerine ve malzemeye güvendiğini söylüyor.

Ian Bremmer/ ABD liderliğinden vazgeçiyor

Ali Özgenç/ 2026 trendleri

Mehmet Gerz/ 2026'da gecikmeli makro iyileşme beklentisi

