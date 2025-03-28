Capital Nisan 2025 başlıkları

KAPAK

“2030’DA 10 MİLYAR $’I GEÇERİZ”

Riski dengelemek için “Parçalayarak, hatta kıtaları bile parçalayarak yatırım kararları alıyoruz” diyen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 2030’a kadar 5 milyar doları aşkın yatırım yapacaklarını söylüyor.

SÖYLEŞİ

“SIÇRAMA PEŞİNDE DEĞİLİZ”

Her zaman pazar payını koruma odaklı olduklarını belirten BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu,

“Kısa vadede bir sıçrama ya da gündelik kâr peşinde değiliz” diyor.

“2026’DAN SONRA HIZLI KOŞARIZ”

2026’dan sonra tekrar sıçrama öngördüklerini söyleyen Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, 2030 için belirledikleri 1 milyar dolar ciro hedefine emin adımlarla ilerliyor.

“YABANCI PARA BAĞIMLILIĞI KIRILMALI”

Graduate Institute ekonomi profesörü ve kalkınma ekonomisi uzmanı Ugo Panizza, “Kontrolsüz büyüyen finans, ekonomiyi zayıflatır. En parlak beyinleri inovasyondan koparıp finansal spekülasyona yönlendirir” diyor.

ARAŞTIRMA

ÜÇLÜ BÜYÜME MÜMKÜN MÜ?

Bu dönemde şirketler ciro mu kâr mı, yoksa pazar payına mı odaklanıyor? Araştırmamız üçünün de dengeli olduğu “Bermuda Şeytan Üçgeni”nin yönetiminin öne çıktığını ortaya koyuyor.

SANAYİCİ ROTAYI DIŞARIYA ÇEVİRDİ

Artan üretim maliyetleri ve enflasyonun sonucu pek çok dev sanayi şirketi, üretiminin bir kısmını yurt dışına taşıyor. Küresel genişleme stratejileriyle birleşen bu yönelim, yerli sanayide sessiz ancak derin bir dönüşümün habercisi.

KISKAÇ DARALIYOR

Yükselen işçilik giderleri, döviz kuru dalgalanmaları ve ithalat baskısıyla birçok sektör satış fiyatlarını artırmakta zorlanıyor. Maliyet kıskacında sıkışan şirketler, bu yıl fiyat-maliyette dengeyi nasıl koruyacaklarına odaklanıyor.

TÜNELİN SONU GÖRÜNDÜ MÜ?

Son 5 yıldır azalan konut satışlarıyla zor günler geçiren markalı konut üreticileri, tünelin sonunun göründüğüne inanıyor. Ancak çoğuna göre sektörde gerçek toparlanma 2026’da olacak.

DEPOYA MÜTHİŞ TALEP

E-ticaretin büyümesiyle Türkiye’deki depo arzının 2027’ye kadar 11,4 milyon metrekareye ulaşması bekleniyor. İstanbul’un yanı sıra Gebze, Çerkezköy ve İzmir gibi stratejik bölgeler depo yatırımları için öne çıkıyor.

YÖNETİM

YARIŞ NEREDE?

Dijital dönüşüm sektörleri kökten değiştirirken daralan küresel ekonomi ve maliyet baskısı rekabeti iyice kızıştırıyor. Dev oyuncular ise bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyor.

“ŞİRKETLER MEŞRUİYET KRİZİNDE!”

Dev şirketlerin etik sorunlar ve mahremiyet ihlalleriyle anıldığını söyleyen “21. Yüzyılda Şirket” kitabının yazarı John Kay, “Tüketiciler ürünleri seviyor ama şirketlere güvenmiyor” diyor.

CEO’NUN ÖNCELİĞİ

CEO’ların ajandasında sürdürülebilirlik, verimlilik ve finansal istikrar öne çıkıyor. Sektör bazında ise müşteri odaklılık, ölçek ekonomisi ve çalışan bağlılığı gibi başlıklar dikkat çekiyor.

FİNANS

“SIKI” YILIN EN İYİLERİ

Banka genel müdürlerinin finansal performanslarını değerlendirdik. Ömür Tan ve Ümit Leblebici, aktif büyüklük artışında ilk sırada yer alarak bankacılıkta yılın en başarılı yöneticileri oldu.

BANKACILIKTA “MAHARET” DÖNEMİ

“Maharetin öne çıktığı bir dönemdeyiz” diyen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankaların sıkı tedbirler içinde kredi yönetimini daha stratejik yapmak zorunda kaldığını belirtiyor.

19 YENİ LİDER NE YAPACAK?

Son 15 ayda sigorta, emeklilik, leasing ve faktoringde 19 şirketin genel müdürü değişti. Yeni yöneticilerin ajandasında dijitalleşme, sürdürülebilir büyüme ve kârlılık öne çıkıyor.

“İKİNCİ YARIDA RİSKLİ VARLIKLARA İLGİ ARTAR”

İkinci yarıda piyasanın toparlanacağını belirten Colendi Menkul Değerler CEO’su Tuna Çetinkaya, yıl sonu enflasyon ve politika faizinin yukarı yönlü revize edildiğini söylüyor.

YAŞAM

“DENGEYİ KURMAK VERİMLİ OLMAMI SAĞLIYOR”

Yoğun iş temposuna rağmen ailesine zaman ayırmaya önem verdiğini söyleyen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, sağlıklı özel hayatın işteki başarıda etkili olduğunu ifade ediyor.

KONJONKTÜR

İMAMOĞLU DAVASI VE EKONOMİK SONUÇLARI

Ekonomide bundan sonrası politik gelişmelerin devamına bağlı. Eğer kırılma devam ederse yaşadığımız ekonomik çalkantılar, güçlü Merkez Bankası’na rağmen devam edebilir.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Trump’ın gümrük vergileri neleri etkileyecek?

Yiğit Kulabaş/ Ötesi

Ali Özgenç/ YZ odaklı bir geleceğe hazırlanmak

Mehmet Öğütçü/ Liyakatsizliğin ağır bedeli

Mehmet Gerz / Siyasi risk ekonomiyi bozar mı?