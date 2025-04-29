Capital 2025 Mayıs başlıkları

KAPAK

“ÖNCELİĞİMİZ KALICI OLMAK”

Öncelikli hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu belirten LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2025’te 44’ü yurt dışında olmak üzere 51 yeni mağaza açacaklarını ve 5-6 yeni ülkeye giriş yapacaklarını söylüyor.

SÖYLEŞİ

KRİZ KAHİNİ’NDEN RESESYON UYARISI

Türkiye için “Kriz yok ama güçlü büyüme de yok. Ekonomi adeta sürükleniyor” diyen kriz kahini Prof. Nouriel Roubini’nin mesajı net: “En iyisini umut et, ama en kötüsüne hazırlan.”

“DIŞARIDAKİ MARKETLERLE BÜYÜYECEĞİZ”

Odağında istasyon dışındaki ilk marketi açmak bulunan Shell&Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Dışarıdaki marketlerin sayısının 3 haneli bir rakama gelmesini hayal ediyorum” diyor.

“BÖLGENİN EN İYİ ŞİRKETİ OLMAK İSTİYORUZ”

Avrupa ve Japonya’nın radarlarında olduğunu söyleyen BRF Banvit Genel Müdürü Tolga Gündüz, “Hedefimiz bölgenin en kaliteli ve güvenilir ürünlerini üreten, ihracat kapasitesi yüksek şirketi olmak” diyor.

ARAŞTIRMA

SORUMLULUK ENDEKSİ 2025

Capital’in 20 yıldır sürdürdüğü Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması’nın bu yılki sonuçlarına göre halkın gözünde “en sorumlu şirket” Koç Holding, “en sorumlu lider” Rahmi Koç oldu.

TALEP KÂR PARADOKSU

Pek çok şirket talep kâr paradoksunda bir yandan standart talebe yanıt vermeye çalışırken bir yandan katma değerli ürünlerin payını artırarak dengeli bir portföy oluşturmak için çalışıyor.

TÜRKİYE’NİN YÖN ARAYIŞI

Dünyaca ünlü 10 ekonomist, Capital için Türkiye’nin kurumsal reform ihtiyacını, yatırımcı güvenini sarsan kur riskini ve çok kutuplu düzende ülkenin stratejik konumunu değerlendirdi.

YENİ DÜZENE KRİTİK HAZIRLIK

Yeni dünya düzenine adapte olmak isteyen Türk şirketleri rotalarını stratejik uyum, dijitalleşme ve yerelleşmeye çeviriyor. Kimi bulunduğu ülkelerde yerelleşirken kimi ise ürün portföyünü daha katma değerli hale getiriyor.

YÖNETİM

İDEAL FORMÜL NE?

Yönetim kurullarında geniş kadrolar mı yoksa hızlı karar alan yapılar mı ideal? Uzmanlara göre kişi sayısından çok profesyonelleşme ve bağımsız üyelerle şekillenen yapılar öne çıkıyor.

MARKALAR BOYKOTLA SINANIYOR

Oxford Üniversitesi Blavatnik Kamu Yönetimi Okulu profesörü Karthik Ramanna, bu dönemi “öfke çağı” olarak tanımlıyor. Ramanna, “Kurumlar artık sadece kârla değil, öfkeyle sınanıyor” diyor.

ZAM SINIRDA STRATEJİ ŞART!

Tüketicilerde fiyat hassasiyeti zirveye ulaştı. Markaların odağındaysa promosyonlar, farklı boy ve gramaj stratejileri, değer odaklı pazarlama ve indirim kampanyaları bulunuyor.

FİNANS

“HEDEF NASDAQ’TA İLK OLMAK”

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından 78 milyon dolar alan Sipay’in CEO’su Nezih Sipahioğlu, “En büyük hayalim Nasdaq’ta halka açılan ilk Türk fintek olmak” diyor.

ROTA YENİDEN OLUŞTURULUYOR

Bankacılıkta yıl sonu planları revize ediliyor, senaryolar yeniden hazırlanıyor. Kredilerde yılbaşında yüzde 35 öngörülen büyüme hedefi, şimdi en yüksek yüzde 30 olarak bekleniyor.

“SEKTÖRDE HEDEF AŞILDI GÖZLER TL’DE”

İşlemlerin yüzde 75’inin döviz cinsinden yapıldığını belirten Alternatif Lease Genel Müdürü Ateş Yenen’e göre olası faiz indirimleriyle birlikte TL’nin payı yüzde 50’ye kadar çıkabilir.

YAŞAM

“SPOR ZİHNİMİ TAZELİYOR”

İş yaşam dengesini spor yaparak sağladığını söyleyen Groupe SEB Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkıran, “Spor, sadece bedenimi değil, zihnimi de yeniliyor” diyor.

KONJONKTÜR

EKONOMİK DÜZEN DEĞİŞİYOR MU?

Dünyadaki ekonomik düzen büyük bir kırılma yaşıyor. Türkiye’nin bu yeni düzende alacağı yerde, 23 Nisanlarda çocuklarımızın mutluluğunu anlatan verileri gösterebilmemiz ana belirleyici olacak.

PROJEKSİYON

ON SORU

İNSANLAR

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DİJİTAL CEO

ZİRVE YOLU

FINANCE SUITE





GÖRÜŞLER

Yiğit Kulabaş/ Sosyal medya ve YZ

Ian Bremmer/ Trump’ın vergi duvarı

Ali Özgenç/ İnşaat sektöründe yıkıcı inovasyon olabilir mi?

Mehmet Gerz / Asıl konu doların değer kaybetmesi

Mehmet Öğütçü/ Enerji ve bağlantısallıkta stratejik ortaklık

INFOCARD