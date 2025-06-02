Capital 2025 Haziran başlıkları

KAPAK

“YATIRIMLARIMIZI İKİ KATINA ÇIKARIYORUZ”

Geçen yılı 3 milyar dolar aktif büyüklüğüyle kapatan Türkerler Holding’in yönetim kurulu başkanı Kazım Türker, “3 yılda madencilikten enerjiye, sağlıktan gayrimenkule 4,5 milyar dolar yatırım yapacağız” diyor.

SÖYLEŞİ

“YENİ YATIRIMLA LİG ATLAYACAĞIZ”

Bu yıl tam elektrikli ilk Hyundai modeli için üretim hatlarını dönüştürmeye hazırlandıklarını belirten Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, bu yatırımın şirketi bambaşka bir lige taşıyacağını söylüyor.

“TİCARET CANLI, ÇİN ETKİLİYOR”

AMRO Baş Ekonomisti Dr. Hoe Ee Khor’a göre mevcut küresel ortam yalnızca ekonomik göstergelere bakarak değil sistemik dayanıklılığı yeniden tarif ederek yönetilebilecek.

“HEDEF GÜÇLÜ BÖLGESEL MARKA OLMAK”

İlk kez Capital’e röportaj veren Arzum’un yeni CEO’su Evren Albaş, “3 yılda toplam cironun yüzde 30’unun, 5 yıldaysa yüzde 50’sinin ihracattan gelmesini hedefliyoruz” diyor.

“RADARIMIZDA SATIN ALMA GÜNDEMİMİZDE YATIRIM VAR”

Türkiye’deki 5’inci üretim tesisini kurmak için yer arayışında olduklarını belirten ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, 2024’te Türkiye’den 150 milyon dolar ihracat yaptıklarını söylüyor.

ARAŞTIRMA

DEVLERİN YENİ OYUNU



Türkiye’nin en büyük holdinglerini belirledik. Artık ülkenin dev grupları tek bir büyüme kaynağına değil; verimlilik, dijitalleşme ve bölgesel yayılım gibi çoklu stratejilere odaklanıyor.

PAYDA KAYGAN ZEMİN!

Geçen yıl birçok kategoride rekabet dengeleri yeniden şekillendi, ezberler bozuldu. Coca-Cola, Philips, Fiat gibi güçlü markalar pay kaybederken Dimes, Karaca, Beypazarı gibi oyuncular ivme kazandı.

2. DALGA RİSKİ BÜYÜYOR

Ekonomide oluşabilecek “ikinci dalga” etkisini araştırdık. 18 farklı sektörü ve bu sektörlerdeki oyuncuların ilk reflekslerini, beklenen etkileri ve alınacak önlemleri inceledik.

YÖNETİM

ANADOLU’YA “BEYAZ” GÖÇ

Erken emeklilik ve uzaktan çalışmayla Anadolu’da çalışmaya ilgi artırıyor. İstanbul’da yaşam maliyetlerinin düşmemesi durumunda, Anadolu’ya beyaz yakalı göçü daha artacak gibi….

ÜÇ KANALLI DÖNÜŞÜM

Omnichannel, tercihten öte bir zorunluluk haline gelirken perakende sektörü “üç kanallı dönüşüm”le yeniden şekilleniyor. Trend müşteriye fiziksel, dijital ve sanal deneyimlerin birleştiği katmanlı bir yolculuk sunmak.

MÜTHİŞ “ETKİ”

Geçen yıl influencer pazarlama yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 87 artarak 3,1 milyar TL’ye ulaştı. Veriler, influencer pazarlamasının trend değil yeni nesil iletişimin önemli bir aracı olduğunu gösteriyor.

FİNANS

“BEKLE GÖR DÖNEMİNDEYİZ”

Belirsizlikle şirketlerin büyüme değil mevcudu koruma döneminde olduğunu söyleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Bekle gör dönemine girdik” diyor.

“TALEP YÜKSEK FONLAMA YOK”

“Aslında talep çok yüksek ama finansmana erişebildiğimiz kadar büyüyebiliyoruz” diyen Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, bu yıl sektörde yüzde 35 özsermaye kârlılığı ve yüzde 2,5’i aşan sorunlu alacak oranı öngörüyor.

“YAZ YATIRIM ARACI: TL”

Yatırımcılara yaz döneminde sabit getirili TL yatırımlarına ağırlık vermesini tavsiye eden Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, “Diğer yatırım araçlarının TL’nin getirisini yakalamasını beklemiyorum” diyor.

KONJONKTÜR

KÜRESEL PARADİGMALAR VE ALTIN

Önümüzdeki dönemde ekonomide asıl belirleyici içerideki ekonomi yönetiminin tutarlılığı olacak. Döviz kuru üzerindeki baskı ve rezerv kullanımının sürdürülebilirliği tartışılıyor.

YAŞAM

“YEMEK YAPMAK ÖZGÜRLEŞTİRİYOR”

En büyük tutkusunun yemek yapmak olduğunu söyleyen Enplus CEO’su Murat Hatipoğlu “Yemek yapmak beni özgürleştiriyor. Mutfağa adım attığında çocukluk heyecanını yeniden yaşıyorum” diyor.

RICHARD BRANSON

KISA KISA

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

KİTAP

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ ABD-İran hattında yeni bir diplomasi fırsatı

Ali Özgenç/ Karar almada YZ devrimi

Mehmet Gerz/ Yüksek faiz borsanın önünü kesiyor

INFOCARD