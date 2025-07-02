Capital 2025 Temmuz başlıkları

KAPAK

ETKİ ODAKLI LİDERLİK ZAMANI

Türkiye’nin gönlü zengin 50 iş insanı, bağış stratejisinde toplumsal ihtiyaçları merkeze aldı.

SÖYLEŞİ

“ODAKLANMAK BAŞARI GETİRDİ”

Son 5 yılda 340 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, geçen yıl konsolide cirolarının 39,6 milyar TL’ye ulaştığını belirtiyor.

DOLAR GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR MU?

Doların hızla aşındığını söyleyen IMF Eski Başekonomisti Kenneth Rogoff, “Bu, Türkiye gibi yükselen ekonomiler için fırsatlar ve riskleri bir arada barındırıyor” diyor.

YAŞAR’IN YENİ OYUN PLANI

Bu dönemde yüksek büyümelerin gerçekçi olmadığını belirten Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, yüzde 50’yi aşan ciro artışına karşılık reel büyümenin yüzde 5–10’da kaldığını belirtiyor.

HUGO BOSS’UN GENÇLEŞME STRATEJİSİ

Artık marka imajlarının gençleştiğini söyleyen Hugo Boss Genel Müdürü Arif Kaya, pandemi öncesi hedef kitlelerinin 35 yaş üstüyken şimdi 25 yaşa kadar indiğini belirtiyor.

ARAŞTIRMA

MÜTHİŞ KAYBA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Şirketler baskı altında! Kayıpların derinleşmesinden endişe duyan şirketler çareyi yatırımları durdurmakta, yeni pazarlara yönelmekte ve verimliliği artıracak dijital adımlarda arıyor.

SİPARİŞLER NEREYE KAYIYOR?

Artan maliyetler sadece tekstili değil, çelikten mobilyaya birçok sektörü zorluyor. Uzmanlara göre çıkış yolu düşük maliyetten değil, hız, markalaşma ve yüksek katma değerden geçiyor.

YENİ KÂR ARAYIŞI

Shell&Turcas’tan Multinet Up’a, Pegasus’tan Domino’s’a pek çok şirket ekstra değer ve kârlılık yaratan yeni alanlara odaklanıyor. Yeni işlerin cirodaki payı yüzde 15 ila 30 arasında.

YÖNETİM

ÜCRET EREZYONU

Üst düzey yöneticilerin alt kademeyle aralarındaki ücret farkı neredeyse silindi. Uzmanlara göre C seviyede artan sorumluluk ve azalan ücret farkı motivasyon kaybına yol açıyor.

LİDER ELEŞTİRİLİR Mİ?

‘Radikal şeffaflık’ adı verilen global yönetim trendi şirketlerde öne çıkıyor.

Tayfun Bayazıt’tan Bülent Eczacıbaşı’na liderler açıkça eleştirilmek ve gerçekleri duymak istiyor.

“FİT” KALMA REÇETELERİ

Yavaşlayan tüketici talebi, artan maliyetler ve yüksek belirsizlik şirketleri formda kalmaya zorluyor. Artık hedef her senaryoya hazırlıklı olmak ‘fit’ kalarak dayanıklılığı artırmak.

FİNANS

“YAVAŞ VE SEÇİCİ BİR BÜYÜME VAR”

Yıl sonunda katılım bankacılığında yüzde 60 ve bankacılıkta yüzde 40 kredi büyümesi bekleyen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yavaş ama temkinli bir büyüme izliyoruz” diyor.

OYUNCUDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Kâr baskısı faktöring sektöründeki oyuncu sayısında düşüşe neden oluyor. 2019’da 56 olan oyuncu sayısı 48’e indi. Sektörde konsolidasyonun sürmesi ise beklentiler arasında.

“TEKNİK KÂRDA KRİTİK YIL: 2026”

Bu yıl sektörde yüzde 40’a yakın büyüme öngören Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Kârlılığın tamamı mali gelirden geliyor. 2026 teknik kârda kritik olacak” diyor.

“YAZ İÇİN DAHA İYİMSERİZ”

A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak, yaz aylarında jeopolitik risklerin azalması ve TCMB’nin faiz indirimlerine başlamasıyla daha pozitif hava beklediğini ifade ediyor.





YAŞAM

“YÜZME, LİDERLİĞİMİ ŞEKİLLENDİRDİ”

Yüzmenin kendisi için sadece bir spor değil zihinsel bir yolculuk olduğunu söyleyen Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Dawson, “Yüzme benim için disiplin ve ilhamın birleşim noktası” diyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYON DÜŞÜYOR MU?

Bu ayın başında faizlerde yeniden bir indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte yeniden dövizde hareket gerçekleşir mi, enflasyon düşer mi? Bu soruların yanıtlarını araştırdık.

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ Ukrayna’dan asimetrik bir savaş dersi

Yiğit Kulabaş/ Parlak zeka yapay zekaya karşı

Ali Özgenç/ 2025 inovasyon yılı

Mehmet Gerz/ Jeopolitik riske rağmen enflasyon düşüşü olumlu





RICHARD BRANSON

KISA KISA

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ON SORU

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

SİBER GELECEK

FİNANS SUITE

PARA YATIRIM

INFOCARD