Capital 2025 Mart başlıkları

KAPAK

“DAHA GLOBAL BİR TOPLULUK İNŞA EDECEĞİZ”

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, önümüzdeki 5 yılda globalleşme yolunda daha ileri aşamaya ulaşmış bir topluluk yapısı inşa etmeye çalışacaklarını söylüyor.

SÖYLEŞİ

“TÜRKİYE DENKLEMDEKİ YERİNİ DEĞİŞTİRMELİ”

Türkiye’yi küresel şoklara en hassas ekonomiler arasında gören Berkeley Ekonomi Profesörü J. Bradford DeLong, yapısal reformların ertelenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

“500 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAĞIZ”

Geçen yıl pazar paylarını artırarak akıllı beyaz eşya pazarında pazar liderliğini koruduklarını belirten BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, Türkiye’ye 5 yılda 500 milyon Euro yatırım yapacaklarını söylüyor.

“EN KÂRLI İLK 3 ŞİRKETTEN BİRİ OLACAĞIZ”

Başarılı iş modelleri sayesinde dünyanın en düşük maliyetli hava yolu şirketi olduklarını söyleyen Pegasus CEO’su Güliz Öztürk, “2024’ü 3 milyar Euro’nun üzerinde ciroyla kapattık” diyor.

KOCAER’İN SIÇRAMA PLANI

Çelik ve enerjiye toplam 750 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirten Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, 5 yıl sonra 400 milyon dolar kâr hedeflediklerini söylüyor.

ARAŞTIRMA

2025’İ KURTARMA PLANLARI

Şirketler, kayıpları telafi etmek ve yılı kurtarmak için harekete geçmiş durumda. Maliyet kontrolü, nakit akışı yönetimi ve yeni pazar arayışları bu sürecin merkezinde yer alıyor.

KAPASİTE ALARM VERİYOR!

Çimentodan otomotive 19 sektörde atıl kapasitedeki son durumu araştırdık. Kullanılamayan kapasitenin sektörlere faturası ise ağır. Başta kârlılık olmak üzere rekabetçilik alarm veriyor.

ÜRÜNDE HIZ ZAMANI

Son bir yılda enflasyon karşısında ürün çevirme hızını ve stok devir oranını artıran perakendeciler, 2024’te ürün çevrim hızında 2023’e kıyasla en az yüzde 15’lik artış kaydetti.

YÖNETİM

SİRKÜLASYONDA KRİTİK SEVİYE!

Çalışan sirkülasyonu yüzde 20’den yüzde 30’lara yükseldi. Özel güvenlikte yüzde 70, inşaatta yüzde 65, perakendede ise yüzde 55’e varan çalışan sirkülasyonu alarm veriyor.

GİZLİ KAYIP!

Hayalet çalışan sendromunu inceledik. Fiziksel olarak ofiste bulunan ancak işin gereklerini yerine getirmeyen hayalet çalışanlar, şirketler için ciddi bir verimlilik kaybı yaratıyor.

FİNANS

“DİJİTAL BANKACILIĞIN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ”

Girişimcilerin bankası olacaklarını belirten ColendiBank Genel Müdürü Deniz Devrim Cengiz, “Önce Türkiye’de dijital bankacılığın şampiyonu olmak, ardından bu modeli yurt dışına taşımak istiyoruz” diyor.

MALİYET/GELİR MAKASINDA DENGE ARAYIŞI

Bankacılık sektöründe bu yıl net faiz gelirlerinde yüzde 100’ü aşan artışlar öngörülürken maliyetlerde enflasyona paralel, daha ılımlı bir yükseliş beklentisi bulunuyor.

“TALEP CANLI İVME GÜÇLÜ”

Yıl sonuna kadar faktoring alacaklarında enflasyonun üzerinde, yüzde 30’a yakın büyüme beklediklerini söyleyen Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, müşteri sayısında da 6-7 bin kişilik bir artış beklediklerini belirtiyor.

“2. YARIDA YUKARI HAREKET GÖREBİLİRİZ”

Yılın ilk yarısının biriktirme dönemi olacağını belirten Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, “Yılın ikinci yarısında faizin düşüş eğilimiyle borsada yukarı hareket görebiliriz” diyor.

YAŞAM

“FOTOĞRAFÇI KİMLİĞİMLE TANINMAK İSTİYORUM”

Uzun yıllardan bu yana fotoğrafçılıkla ilgilenen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, pek çok ödül kazandı. Özar, “Fotoğraf makinem hep yanımda olacak” diye konuşuyor.

KONJONKTÜR

BELİRSİZLİK ARTIYOR

Geçen ayki yazımızda Amerika ve yeni Amerikan Başkanı Trump kaynaklı beklentilerimizden bahsetmiştik. Bu yazıyı ise ekonomimizde yaşanan gelişmelere ayıracağız.

RICHARD BRANSON

PROJEKSİYON

İNSANLAR

KİTAP

ON SORU

THOMAS FREY

İŞ’TE ANADOLU

ZİRVE YOLU

DİJİTAL CEO

FINANCE SUITE

PARA YATIRIM

GÖRÜŞLER

Yiğit Kulabaş/ Ufuktaki kuantum

Ian Bremmer/ Trump küresel enerji geçişini nasıl etkileyecek?

Ali Özgenç/ Dijital çağda el yazısının önemi

Mehmet Gerz / Yatırım aracı olarak altının rolü

Mehmet Öğütçü/ Yabancı sermaye tamam ama kalitelisini getirin

INFOCARD