Capital 2025 Kasım başlıkları

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Türkiye merkezli stratejiyle bölgesel gücümüzü artırıyor, küresel ölçekte büyüyoruz” diyor.

EŞİTLİK 134 YIL UZAKTA

Capital’in 13’üncü “Kadın Dostu Şirketler” araştırması, kadın istihdamında öne çıkan 100 şirketin cinsiyet eşitliğinde performansının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor.

TEHLİKE NE ZAMAN GEÇECEK?

Ekonomideki tehlikeli sarmal büyüyor. Konkordato talebindeki artışın domino etkisi yaratıp nakit akışını ve gelir tablosundaki dengeleri daha da bozmasından endişe ediliyor.

TEKLİF VAR SİPARİŞ YOK

Pek çok şirket maliyet ve rekabet baskısıyla sipariş kaybediyor. Bu durum istihdam ve ihracatta daralma yaratırken beyaz eşyadan otomotive, gıdadan tekstile sorunlar büyüyor.

FIRSAT PAZARI

İhracattaki ivme, yatırımların ölçeği ve sektörlerin dinamizmi, ABD pazarını Türk iş dünyası için önümüzdeki dönemin en kritik büyüme alanlarından biri yapıyor.

“HAYALİM LOJİSTİĞİN EN BÜYÜĞÜ OLMAK”

Fillo markasıyla girdikleri AVM lojistiğinde yüzde 40’la pazar lideri olduklarını söyleyen Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, “İnorganik büyüyeceğiz” diyor.

“TÜRKİYE EN UMUT VEREN PAZARLARDAN BİRİ”

Türkiye bizim için en umut verici pazarlardan” diyen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, odaklarının KOBİ’lerin ihracat kapasitesini büyütmek olduğunu söylüyor.

“DÜNYA DÜZENİ DEĞİŞİYOR”

Yeni kitabında Batı merkezli sistemin çözüldüğünü anlatan Prof. Amitav Acharya, Türkiye’nin çok merkezli düzende yalnızca köprü değil norm koyan aktörlerden biri olabileceğini söylüyor.

ÇOK SESLİ YENİ DÖNEM!

Ajanslar içerik üreticisinden stratejik çözüm ortağına evrilirken markalar medya tüketicisinden medya üreticisine dönüştü. Performans pazarlaması, influencer iş birlikleri ve yapay zeka destekli içerik üretimi sektörün yeni normları haline geldi.

CEO’NUN DÖRT MEVSİMİ

Liderliğin evrelerini mevsimsel bir yolculuk olarak tanımlayan The Four Seasons of Leadership adlı kitap, 1.000’den fazla CEO’nun deneyimine dayanarak kaleme alındı.

KUŞAKTA YENİ DENGE

İş dünyasında kuşak farkı artık çatışmanın değil birlikte evrilen bir liderlik modelinin parçası haline geldi. Şirketler geçmişin stratejik birikimini korurken geleceğin hızını da yakalamaya çalışıyor.

“TES’LE SEKTÖR 2-3 KAT BÜYÜR”

Geleceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) şekillendireceğini söyleyen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, “TES devreye girdiğinde sektör 2–3 kat büyüyerek 25 milyon katılımcıya ulaşacak” diyor.

SIKILAŞMANIN KAZANANI: LEASİNG

Kısıtlamalar, işletmeler için leasingi “ikinci kanal” olmaktan çıkarıp stratejik bir finansman aracına dönüştürdü. İki yılda dolar bazında yüzde 60’a yaklaşan büyümeyle sektör rekor kırdı.

“DOĞRU HİSSE SEÇİMİ BELİRLEYİCİ”

İyimser beklentilerin 2026 yılına ötelenme eğiliminde olduğunu belirten RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Bu dönemde doğru sektör ve doğru şirketi yakalamak getiri açısından belirleyici” diyor.

GEÇMİŞİN İZİNDE BİR YOLCULUK.

40 yaşından sonra ailesinin saraya uzanan köklerinin izini sürmeye başlayan Netaş CEO’su Sinan Dumlu, elde ettiği bilgileri Sır Katibi ve Musahip adlı kitapta topladı.

Ian Bremmer/ Fransa'da istikrarsızlık derinleşiyor

Yiğit Kulabaş / Öğrenme Sanatı

Ali Özgenç/ Uygulamanın Ölümü

Mehmet Gerz/ Serbest fonların işlevi nedir?

