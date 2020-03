En etkili kanal hangisi?

Dünyada sosyal medya kullanıcı sayısı 3,72 milyar kişiye ulaşmış durumda.Bu da sosyal medyanın şirketler dünyasındaki önemini her geçen gün artırıyor. Peki en fazla hangi ağ kullanılıyor?

Nil Dumansızoğlu

[email protected]

Türkiye’ye bakıldığında dijital pazarlamada sosyal medyayı aktif kullanan şirketlerin Instagram’da daha etkin olduğu görülüyor. Instagram üzerinde binlerce takipçisi olan markalar, milyonlarca kişiyle etkileşime geçebiliyor. Örneğin 2019 yılında LC Waikiki, reklamsız paylaştığı içeriklerle haftada 45 milyon gösterime ulaştı. Pegasus 86, Yemeksepeti 37, Boyner 34, MediaMarkt 29 milyon erişim sağladı.

We Are Social’ın yayınladığı dünya internet kullanım istatistiklerine baktığımızda, genel kullanıcı sayısı toplamda 4,47 milyar kişi ki bu oran dünyanın yarısından fazlası anlamına geliyor. 2019 yıl sonu verilerine göre de sosyal medya kullanıcı sayısı 3,72 milyara ulaşmış durumda. Yani dünya genelinin yüzde 48’i sosyal medya kullanıcısı… Bu oranın 2018 yılında yüzde 39 olduğunu da hatırlatalım. Sosyal medya kullanımının bu denli artması, markaların da pazarlama ve satış faaliyetlerinde son yıllarda bu mecralara odaklanmasını sağladı. Z kuşağı artık kendi parasını kazanıp kendi hayatına yön vermeye başladı. 2020’de yaklaşık 2,6 milyar nüfusuyla dünya genelindeki en büyük tüketici grubunu oluşturacak bu kuşak, markaları sosyal medya hesapları üzerinden içerik pazarlamaya yöneltiyor. Yaptığımız araştırmaya göre markaların kullandığı sosyal medya kanalları arasında Instagram, açık ara en çok etkileşim sağlanan kanal olarak öne çıkarken onu Facebook izliyor. Instagram’ın temel dinamiği kullanıcıyla direkt etkileşim bazlı olması. Buna ek olarak görsel gücü ve kullanıcıların gün içindeki online olma sürelerinin fazlalılığı da bu mecranın etkili özellikleri arasında.

KAÇ KİŞİYE DOKUNUYORLAR?

Bundan 4-5 yıl önce sosyal medyada Facebook, Twitter, YouTube, popüler olmaları ve kitlelere ulaşmayı kolaylaştırması bakımından şirketler için öne çıkan kanallardı. Tam da o dönemde reklam almaya başlayan Instagram, şirketlerin pazarlama trendleri arasında yeni yeni öne çıkıyordu. Kısa süre içinde Instagram, markaların müşterileriyle en fazla etkileşim kurduğu kanal haline geldi. Örneğin Instagram’da 4,3 milyon takipçisi olan LC Waikiki, reklamsız paylaştığı içeriklerle haftada 6 milyon tekil kullanıcıya erişti, 45 milyon gösterime ulaştı. Pegasus, Instagram üzerinden yıl boyunca yaptığı iletişimlerle toplamda yaklaşık 86 milyon erişim aldı ve yaklaşık 2 milyon kişiyle etkileşime geçti. Yemeksepeti 37 milyon, Boyner 34 milyon, MediaMarkt 29 milyonla en çok erişim sağlayan şirketler. Instagram öne geçse de markalar için Facebook da erişilebilen kitlenin büyüklüğü dolayısıyla hala önemli mecralar arasında bulunuyor. Örneğin Gittigidiyor CMO’su Feyza Dereli Fedar, “Ocak ayı ortası itibarıyla Facebook sayfamızda 3 milyona, Instagram sayfamızda ise 700 bine yakın takipçimiz bulunuyor” diyor.

MECRALARIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

Markalar, Facebook ve Instagram’la hedefledikleri pazarlara ve kitlelere çok hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabiliyor. Data kullanımıyla hedeflemeler gerçekleştirilebilmesi bu kanalları etkili yapan özelliklerinden en önemlileri. Instagram, görsel dünyanın özelliklerini sunarken Facebook ise daha çok Instagram kullanmayan kitleye ulaşılmak için kullanılıyor. Örneğin Henkel Beauty Care Professional Pazarlama Müdürü Şehla Heper, “Görsel paylaşım zenginliği ve kolay ulaşım fırsatı nedeniyle Instagram’ı oldukça yoğun kullanıyoruz. Ayrıca kuaförler de bu kanaldan birçok yeni müşteri kazanabiliyor” diyor. Yataş Grup Dijital Pazarlama Yöneticisi Can Besen ise şöyle konuşuyor: “Instagram’da içerik yayınlamanın yanı sıra takipçilerimizi ve bizi araştıran potansiyel müşterilerimize dekorasyon dünyası fikirleri sunmaya çalışıyoruz. Enza Home olarak asıl amacımız ürün satmaktan öte insanlara ilham kaynağı olabilmek. Bu bağlamda baktığımızda paylaşımlarımızla takipçilerimize pek çok farklı dekorasyon fikri sunarak ilham olduğumuza inanıyoruz. İstatistiklerimiz ve değerlendirmelerimiz doğrultusunda da Enza Home için en uygun mecra Instagram olarak öne çıkıyor.”

HANGİ KANALI KİM TAKİP EDİYOR?

Görüldüğü gibi şirketler, sosyal medya kanallarını en çok uygun hedef kitleye ulaşabilme avantajı olduğu için tercih ediyor. Peki en etkili kanallar olan Facebook ve Instagram’la en çok hangi müşteri grubuna ulaşıyorlar? Her şirketin farklı dinamikleri olsa da her kesimden müşterinin Instagram’ı aktif olarak kullanması, bu kanalı daha önemli hale getiriyor. Örneğin Yataş Grup Dijital Pazarlama Yöneticisi Can Besen, Instagram üzerinden daha çok alım gücü yüksek, modern, şehirli, beyaz yaka kitleye ulaştıklarını söylüyor. Altınbaş, özellikle 24-34 yaş aralığındaki kadınlarla etkileşime geçerken Avon, 18-45 gibi geniş bir yaş aralığında kadınlar tarafından takip ediliyor. Pegasus ise 18-34 yaş arası, yenilikleri ve dijital gelişmeleri takip eden bir kitleye dokunuyor. Facebook ve Instagram’da farklı gruplara, farklı iletişim odaklarıyla yaklaştıklarını belirten Aksigorta Pazarlama Grup Müdürü Anıl Erdoğan Özark da şöyle konuşuyor: “Facebook, ağırlıklı olarak acentelere dokunduğumuz ve acentelerimizin de yakından takip ettiği bir iletişim aracımız. Instagram’da ise 25-45 yaş ağırlığında dijital kanalları yakından takip eden bir kitleyle Aksigorta’nın yeni dünyadaki duruşunu temsil eden ‘Bambaşka Hikayeler’imizi paylaşıyoruz.”

DOĞRU KİTLEYE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Sosyal medya aracılığıyla markalar, mevcut müşterilerine ve potansiyel müşterilerine her an ulaşabilirken ürün ve hizmetlerini tanıtabiliyor. Doğru kitleye ulaşınca da kullanıcı mevcut müşteri profiline daha uygun eşleştirmeler yapılabiliyor, kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş iletişimler kurulabiliyor. Örneğin MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, “Instagram ve Facebook’taki takipçilerimizin çoğunluğu 25-34 yaş aralığında ve yaklaşık yüzde 66’sı erkek. YouTube’da ise işler biraz değişiyor. Daha genç bir kitleye hitap ediyoruz. Takipçilerimizin yüzde 29’u 18-24 yaş aralığındayken yüzde 32’lik kısmını 25-34 yaş aralığı oluşturuyor. Yine yüzde 60’le erkek takipçilerimizin öne geçtiğini görüyoruz” diyor. Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal ise şöyle konuşuyor: “Takipçilerimizin yüzde 37’si 25-34, yüzde 29’u ise 35-44 yaş aralığında ve yüzde 70’i kadın, yüzde 30’u erkek. 2019’da sosyal medya kanalları üzerinden yaptığımız reklam çalışmalarıyla duyuru ve kampanyalarımızı 519 milyon kez müşterilerimizle buluşturduk. Sosyal medya üzerinden yaptığımız iletişim ve reklam çalışmaları yaklaşık 80 bin kullanıcıya internet mağazamızda alışveriş deneyimimizi yaşattık ve bu dönemde toplamda 300 bin kullanıcıyı sosyal medya reklamlarıyla mağazalarımıza yönlendirdik.”

YENİ TREND NE YÖNDE OLUR?

Bundan 5 yıl önce Instagram dijital pazarlamanın yeni trendiyken şimdi ana mecrası haline geldi. Hızlı bir değişim içinde olan sosyal medyanın her yeni mecrası, markaların gündeminde. Açıkçası bir süre daha Instagram’ın tahtı bırakmayacağı düşünülüyor ancak uzmanlar, video içerik üreten mecraların yükselişine de dikkat çekiyor. Cisco’nun çalışmasına göre 2022’de tüm çevrimiçi içeriğin yüzde 82’si video içeriği olacak. Şirketlere, trendleri yakalamak için mutlaka video içerik üretmeye başlamaları tavsiye ediliyor. Video trendinin ayak seslerini duymaya başlayan markalar, en çok TikTok mecrasını işaret ediyor. Örneğin MediaMarkt, önümüzdeki süreçte markasını TikTok’ta da temsil etmeyi düşünüyor. Yataş Grup Dijital Pazarlama Yöneticisi Can Besen, “TikTok her ne kadar şu anda çok genç ve alım gücü düşük profillerin yoğunlukta kullandığı bir mecra gibi gözükse de yakın gelecekte markaların yer almayı isteyecekleri bir alan olduğu sinyallerini şimdiden veriyor” diyor. Altınyıldız Classics Marka ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ ise şunları söylüyor: “Görünen bir TikTok gerçeği mevcut. Çok hızlı büyüyerek yayılıyor. Sonu Vine uygulaması gibi kısa soluklu mu olur, yoksa yeni bir Instagram mı doğar bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz.”