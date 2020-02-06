Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesi ve üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin projelerinin ve start-up ların hayata geçmesi konusunda onlara destek olmak amacıyla düzenlenen yarışmada, geçtiğimiz 11 senede 144 farklı üniversiteden toplamda 2040 proje başvurusu alındı. Yıldızlı Projeler Yarışması, 2020 döneminde de pek çok yenilik ile kendi projesini hayata geçirmek isteyen girişimcilik ruhuna sahip üniversite öğrencilerini ve start-up ları bekliyor.

Geçtiğimiz senelerde İstanbul Sanayi Odası, Makine Tanıtım Grubu, İstanbul Ticaret Odası, Elginkan Vakfı ve HAVELSAN’ın ana sponsorluklarında “Fikrini Geleceğe Taşı!” sloganıyla gerçekleştirilen Yıldızlı Projeler Yarışması, bu sene Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ Teknopark A.Ş. ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin destekleriyle gerçekleştirilmeye hazırlanıyor.

14 Nisan 2020 tarihindeki finalde projelerin değerlendirmesini Sanayi ve Bilim Kurulu beraber yapacak. Üniversitelerin gözde akademisyenlerinden ve girişimcilerden oluşan Bilim Kurulu ve başarılı sanayicilerden oluşan Sanayi Kurulu sayesinde üniversite-sanayi işbirliği somutluk kazanacak. Ayrıca Final Günü'nde melek yatırımcıların proje sahiplerini yakından takip edeceği bir ortam olacak.

Yıldızlı Projeler’de kategori sistemi ile projeler kendi alanlarındaki projelerle yarışacak ve her kategoride birden fazla proje destek bulabilecek. Bilişimden makinaya; enerjiden sağlığa; elektrikten kimyaya her alandan projeler alanlarında uzman isimler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilecek; sektöre, insanlığa hizmet edecek olan en güzel projeler seçilerek hayat bulması için desteklenecek.

Ön değerlendirmeyi geçen finalist projeler 7-10 Nisan tarihinde sunum teknikleri, arge, inovasyon ve girişimcilik konulu 2 günlük eğitim alacaklar. Yıldızlı Projeler Yarışması’nda finalist projeler ise YTÜ Teknopark bünyesinde yer alan Prototip Atölyesi ve Türkiye’nin en büyük Kuluçka Merkezindeki ofisleri kullanma hakkı elde edecekler. YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin vereceği danışmanlık hizmeti sayesinde, projeler, KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi gibi teşviklerden yararlanmak için rakiplerinin bir adım önüne geçecekler. Sürpriz ödüllerin de olacağı Yıldızlı Projeler Yarışması’nda her sene olduğu gibi bu sene de maddi destek verilecek.

Yıldızlı Projeler Yarışması’na https://www.yildizliprojeler.com/ adresinden başvuru yapılabilir.

Başvuru için son tarih: 1 Mart 2020