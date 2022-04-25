Dijital dönüşüm fırsatı sunuyoruz

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Türkiye’de ilki gerçekleştirerek çok kapsamlı bir KOBİ Hareketi başlattıklarını söyleyen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı BÜLENT OĞUZ, “KOBİ’lerimize finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme fırsatı sunuyoruz” diyor. Oğuz, global pazarda yer edinmek ve ticari faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen KOBİ’leri Akbank’a beklediklerini ifade ediyor.

Ekonominin can damarı olan KOBİ’ler pandeminin etkilerini üzerinden atarak işlerini hızlandırmak istiyor. Akbank da bu konuda onlara destek olmak amacıyla KOBİ’lerin işine hız, gücüne güç katmak için Akbank’la KOBİ Hareketi’ni başlattı. Müşterileri için geleneksel bankacılık tanımlamaları ve sınıflamalarının dışına çıkarak ihtiyaçlarına uygun ürün ve servisler tasarlayan banka, bu ürünlerin yanı sıra bankacılık dışı avantajlar içeren paketleri Akbank Mobil üzerinden hızlı bir deneyimle sunmayı ve böylelikle KOBİ’lerin olası tüm ihtiyaçlarına tek elden yanıt vermeyi amaçlıyor. Bu sayede Akbank, KOBİ’lerin tüm finansal süreçlerini dijitalleştirerek işlerini aralıksız yürütmelerini sağlamayı hedefliyor.

"İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK" Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in liderliğinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çok kapsamlı bir KOBİ Hareketi başlattıklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, pandemiden sonra artık her yerde olduğu gibi KOBİ’lerde de işleri hızlandırma motivasyonu bulunduğunu söylüyor. Oğuz, “Hepimizin ortak ihtiyacı olan işleri hızlandırma ve zaman tasarrufu konusunda KOBİ’lerimize destek verip, sunduğumuz avantajlarla da onların yanında olduğumuzu bilmelerini, hissetmelerini istiyoruz” diyor. Piyasanın nabzını tutan bir banka olarak müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerini söyleyen Oğuz, KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve finansal olarak daha da güçlenmesi hedefiyle Akbank Dönüşüm Akademisi’ni oluşturduklarını ifade ediyor.

DİJİTALLEŞME HIZLANACAK KOBİ’lere özel çözümler ürettiklerini söyleyen Oğuz, şöyle konuşuyor: “KOBİ’lerimize gündemi yakalama imkanı veren seminerler, özelleştirilmiş eğitim programları, networking ve iş birlikleriyle finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme fırsatı sunuyoruz. Bu yeni yapıyla tüm KOBİ’lerimizin çeşitli eğitim programlarından faydalanmasını sağlayacağız. Dolayısıyla ticaret hacmini artırmak, iş geliştirmek, global pazarda yer edinmek ve ticari faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen KOBİ’lerimizi önümüzdeki günlerde Akbank’a bekliyoruz.” KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturduklarını ifade eden Oğuz, bu paketlerin mobil kanaldan self-servis aracılığıyla hızlı bir deneyimle sunulabilmesini amaçladıklarını belirtiyor. Oğuz, bu kapsamda ilk aşamada KOBİ’lere E-Ticarete Hoş geldin ve Vaktini Nakite Çevir paketini sunduklarını belirtiyor. “Geri kalan paketlerimizi ise yıl içinde kademeli olarak sunmaya devam edeceğiz” diyen Oğuz, KOBİ Hareketi’yle sundukları avantajları şöyle anlatıyor:

AVANTAJLARI FAZLA “Bankanın bu kapsamda müşterilerine sunduğu pek çok avantaj var. Yeni müşteri olan ya da Akbank’la tekrar aktif olarak çalışmaya başlayan müşteriler ilk üç ay boyunca havale, EFT, swift, çek ve senet işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Akbank Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar masrafsız, 50 bin TL’ye ve 36 aya varan vadeyle aylık eşit taksitli ticari kredi imkânından faydalanabiliyor. Ayrıca E-Ticarete Hoş Geldin ve Vaktini Nakite Çevir Paketi’ni alan KOBİ’lerimize paket avantajı olarak Propars’ın pazaryeri çözümünü, Paraşüt aboneliği ile de ön muhasebe ve e-fatura hizmetini 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz.”

DESTEKLERE DEVAM Akbank’la KOBİ Hareketi kapsamında ayrıca kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak için EBRD ve KGF ile harekete geçtiklerini belirten Oğuz, şöyle devam ediyor: “Avrupa Birliği ve Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da desteklenen ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı’ kapsamında 50 milyon dolar EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteğiyle hazırlanan ‘Kadın KOBİ Paketi’ kapsamında kadın KOBİ’lere 12 aya kadar ödemesiz dönemli, uygun faiz oranlarıyla 12 milyon TL’ye kadar taksitli ticari kredi imkânı sunuyoruz. Bu krediyle finansman ihtiyacı karşılandıktan sonra ihtiyaç duyulan mentorluk, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini de ücretsiz olarak sunuyoruz. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim için kadınların ekonomiye daha çok ve aktif katılımının öneminin bilincindeyiz. Kadın KOBİ’lerimizi farklı iş birlikleriyle desteklemeye devam edeceğiz.”



