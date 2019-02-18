Dijital dönüşümün liderliğini sürdüreceğiz

Dijital bankacılık, günlük bankacılık deneyimini kökten değiştiriyor. Müşteriler günlük bankacılık ihtiyaçlarını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirirken şubeler de verdiği bankacılık hizmetleriyle ‘danışman banka’ anlayışına evriliyor. Mobil uygulamaların bankacılığı çok farklı bir noktaya getirdiğini söyleyen Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, mobil kanalların kullanımının arttığına dikkat çekiyor. Ulutaş, “Bankadaki işlemlerin yüzde 96’sı direkt kanallar üzerinden yapılıyor” diyor. Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve hizmetlerine hızla adapte etmeyi hedeflediklerini söyleyen Ulutaş, son bir yılda 1 milyondan fazla yeni müşterinin Akbank Direkt Mobil’i kullanmaya başladığını belirtiyor. Ulutaş, “Kesintisiz yatırım yaptığımız dijital teknoloji, müşterilerimizle aramızda özel bir iletişim köprüsü de oluşturuyor. Dijital teknolojideki gelişimi müşterilerimizin olduğu her platformda yanlarında olmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Akbank olarak modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak, insan odaklı teknolojiler geliştiriyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm arıyoruz. Bu özelliklerimizle Türkiye’de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz” diyor. Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş ile dijital bankacılık alanındaki öncü uygulamalarını ve bu alanda hayata geçirdikleri yenilikleri konuştuk:

"İNSAN ODAKLI TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ" “Kesintisiz yatırım yaptığımız dijital teknoloji, müşterilerimizle aramızda özel bir iletişim köprüsü oluşturuyor. Dijital teknolojideki gelişimi müşterilerimizin olduğu her platformda yanlarında olmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Akbank olarak modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak insan odaklı teknolojiler geliştiriyoruz. Bu özelliklerimizle Türkiye’de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz. 2015 yılında dünyada mobil internet kullanan kişi sayısı 1,9 milyar iken 2020 yılında bu rakamın 3 milyara ulaşması bekleniyor. Yapılan müşteri araştırmalarına göre Eylül 2017’de Türkiye’de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 78, mobil internet sahipliği ise 59 seviyesinde bulunuyor. Tüm bu göstergeler, finansal servislerin mobile evrilmesinin müşteriye ulaşmak için olmazsa olmaz bir süreç olduğunu vurguluyor.

DİJİTALE 1 MİLYON YENİ MÜŞTERİ Müşterilerimizle temasımızın artmasını sağlayan mobil teknolojiler, müşterimizle çift taraflı iletişim kurmamıza olanak sağlayarak ideal müşteri deneyimi ve uzun sürecek bir müşteri ilişkisi kurulmasını sağlayan bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum bizim de rakamlarımıza yansıyor ve Akbank Direkt Mobil kullanıcılarımızın ayda ortalama uygulamamızı 19 kez ziyaret ettiğini görüyoruz. Dijital dönüşümü rakamlarımıza baktığımızda da somut olarak görüyoruz. Bankamızdaki işlemlerin yüzde 96’sı direkt kanallar üzerinden yapılıyor. Örneğin, Akbank Direkt Kredi, Aralık 2015’te hayatımıza girdiği günden bu yana en çok tercih edilen dijital bankacılık ürünlerinden biri oldu ve bugün ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen 3 müşterimizden 2’si dijital kanalları tercih ediyor. Akbank Direkt Mobil kullanan müşteri adedimize son bir yılda 1 milyondan fazla müşteri ekledik.

"MOBİL BANKACILIK DENEYİMİ SAĞLIYORUZ" Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize kolay kullanabilecekleri, işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz sürdürecekleri bir mobil bankacılık deneyimi yaşatıyoruz. Akbank Direkt müşterilerimizin bankacılığa harcadığı zamanı azaltarak, onlara zamanlarını, aslında hayatlarını geri veriyor. Günümüzde milyonlara da sahip olsanız, geri kazanamayacağınız tek şey zaman. Akbank Direkt olarak kullandığımız teknoloji ve sunduğumuz ürün ve hizmetler, müşterilerimizin bankacılığa ayırdıkları zamanı saniyelere indirerek, bu zamanı onlara geri veriyor. Zamanın önemini daha iyi kavradığımız bu dönemde, müşterilerimizin yaşadığı deneyimi saniyelerle değerlendiriyoruz, tasarladığımız her süreçte, ‘süreci ‘kaç click’ azaltabiliriz, müşterilerimizin hayatlarına kaç saniye geri kazandırabiliriz’i konuşuyoruz. Akbank Direkt olarak müşterilerimize ‘hayatlarını geri veren banka’ olmak için çalışıyoruz.

AKBANK ASİSTAN UYGULAMASI Akbank.com’da devreye aldığımız Akbank Asistan, dileyen müşterilerimizi farklı işlemleri için Akbank Direkt’te ilgili adıma yönlendiriyor. Bu alanda da yine sektördeki diğer uygulamalar kullanıcıların daha çok bilgi ihtiyacına yönelik çözümler üzerine odaklanmıştı. Burada da farklı ve yenilikçi özelliğimizi ön plana çıkardık. Müşterilerimiz neden sadece bilgiyle sınırlı kalsın, mesajlaşarak işlem yapabilmenin kolaylığını deneyimlesin istedik. Botumuz, işlem yapabilme özelliğiyle Türkiye pazarındaki ilk chatbot konumunda, bu özellikle Akbank Asistan rakip uygulamalardan farklılaşıyor. Önümüzdeki dönemde Akbank Asistan’ın işlem çeşitliliğini ve yetkinliklerini artırarak vazgeçilmez bir servis haline getireceğiz. Burada da her zaman olduğu gibi müşterilerimizin beklentileriyle planlarımızı şekillendireceğiz. Müşterilerimizin Akbank Asistan’a yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Birçok sektörde örneklerini gördüğümüz chatbotlar, yapay zeka sayesinde kullanıldıkça kendisini geliştirerek ve kullanıcılarla gerçek bir insan gibi iletişim kurma yeteneğini artırma özelliğine sahip. Akbank Asistan ile konuşuldukça, işlem yapıldıkça da botumuz akıllanıyor ve daha iyi bir deneyim sunuyor. Botumuzun müşterilerimizle birlikte her geçen gün büyüdüğünü, yetkinliklerini geliştirdiğini söyleyebiliriz.”



