CEO'ların yeni yıl gündemi

CEO Ajanda 2018 gerçekleşti...

16 ŞUBAT, 20180
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CEO'ların yeni yıl gündemi

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısı, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti. Akzirve’nin etkinlik sponsorluğunda, Accenture’ın co-sponsorluğunda yapılan “CEO Ajanda 2018” de Kibar Holding CEO’su Tamer Saka moderatörlüğünde Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Doğan Holding CEO’su Yağmur Şatana, Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül konuşmacı olarak yer aldı.

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