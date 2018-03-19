Anadolu Markalaları Kayseri de buluştu

İl il düzenlenen etkinlikler serisiyle Anadolu işletmelerine, dijitalleşen dünyada fark yaratması sürecinde rehberlik edilmesi hedefleniyor. Her ilin kanaat önderleri ve başarılı markalarının yer aldığı etkinlikler boyunca Anadolu’nun yükselen markalarını ödüllendirecek “Anadolu Markaları Yarışması” da tanıtılıyor. Kayseri’nin önde gelen markalarıyla KOBİ’leri bir araya getiren bu ayki organizasyon, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Onur Gargılı, Fibabanka Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gencal, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantı kapsamında Mindshare Türkiye CEO’su Bülent Yar, “Markalaşma Yolculuğunda Değişen Medya Ortamının Rolü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Vodafone Red Academy adına ise Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, “İşinizi Dijital Dönüşümle Büyütün” başlıklı bir eğitim verdi. Etkinliğin “Kayseri’ye Yön Verenler” başlıklı panelinde ise Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, İncesu OSB Başkanı ve Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya, BRN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Berna İlter ve Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, markalarının başarı hikayelerini paylaştı.