Siemens CEO’su Joe Kaeser, Siemens’in Münih’teki merkezinde düzenlenen etkinlikte, “Endüstriyel dijitalleşme konusundaki liderliğimizi geliştiriyoruz” diye konuştu. Bu konuda tek bir örnek verilmesi gerekirse, Siemens’in, hemen hemen tamamını bir yıl içinde kurduğu 20 MindSphere Aplikasyon Merkezi olabilir. CTO Roland Busch, “Bu merkezler dünyanın çeşitli yerlerindeki müşterilerimize, dijital çağa giden yolda olabilecek en iyi desteği sunuyor” dedi. MindSphere Aplikasyon Merkezlerinin her biri, belirli bir sektörde uzmanlaşıyor ve çeşitli ülkelerde birden fazla lokasyonda bulunuyorlar. 900 kadar yazılım geliştirici, veri uzmanı ve mühendis – müşterilerle birlikte – veri analizi ve makine öğrenmesine yönelik dijital yenilikler üzerinde çalışıyor. Geliştirme çalışmaları, nesnelerin internetine yönelik açık, bulut tabanlı bir işletim sistemi olan MindSphere üzerinde gerçekleştiriliyor. Dünya çapına yayılan bu 20 merkez, müşteriye yakın olmak için 17 farklı ülkede 50 civarında lokasyona hizmet veriyor. Etkinlikteki konuşmasında “Şimdi dijitalleşmeyi daha da hızlı ilerletiyoruz” diyen Roland Busch,“Sektörle ilgili bilgimizi çözümleri artırmak ve bu işi daha da genişletmek için uygulamak istiyoruz” diye devam etti. Birçok müşterinin de doğruladığı üzere Siemens, bu hedefe ulaşma yoluna çoktan girmiş bulunuyor. Örneğin Dijital Fabrika Divizyonu CEO’su Jan Mrosik, MindSphere’in kendilerine sunabileceği avantajlar konusunda Adidas, işletme makineleri imalatçısı Heller ve Rolls-Royce’tan temsilcilerle görüşüyor. Nitekim, Adidas’tan John- Paul O’Meara, tamamıyla özel tasarım spor ayakkabı üretme hedefleriyle ilgili Siemens’in, Adidas’ın Speedfactory konseptinin uygulanmasına nasıl yardımcı olduğunu aktıyor. Tüm bu işlemler sadece dijitalleşmeyle yapılabilecek . Etkinlik sırasında Enerji Yönetimi Divizyonu CEO’su Ralf Christian, Danimarkalı şebeke operatörü NRGi firmasında akıllı sayaç yöneticisi Poul Berthelsen’le görüştü. Berthelsen şirketinin akıllı elektrik sayacı verilerini sadece faturalama amacının dışında ne şekilde kullandığını anlattı: “Bu bilgiler, şirketin işlemlerini optimize etmesine, şebeke bakımını iyileştirmesine ve yük tahmini yapmasına yardımcı oluyor.” Dijital çözümlerin etkileyici sonuçları Siemens geçen mali yılda, yazılım çözümleri ve dijital hizmetler konusunda mevcut liderliğini daha da ileriye taşıdı. Dijital teknolojilerden kaynaklanan gelir, 4 milyarı yazılımdan, 1,2 milyarı dijital hizmetlerden olmak kaydıyla 5,2 milyar Euro’ya çıktı. Önceki yıla kıyasla yüzde 20 artış anlamına gelen bu büyüme, Siemens’i yüzde 8 civarındaki piyasa büyüme hızının bir hayli üzerinde bir konuma yerleştiriyor. Hâlihazırda bir milyon civarında cihaz ve sistem MindSphere üzerinden birbirine bağlı ve bu sayının 2018 mali yılı sonunda 1,25 milyona çıkması bekleniyor. Endüstriyel otomasyon piyasasında dünya lideri olan Siemens’in dünyanın bir numaralı bulut çözümleriyle iş birliği yaptığı çalışmada MindSphere, Ocak 2018’den itibaren, Amazon Web Hizmetleri’nden edinilebilecek. Kullanıcılar daha yüksek performanslı bir geliştirme ortamından, ekstra analitik fonksiyonlardan ve genişletilmiş bağlanabilirlikten yararlanacaklar. MindSphere hem endüstriyel aplikasyonlar hem dijital hizmetlerin geliştirilmesinde ve işletilmesinde kullanılabiliyor. Örneğin, kullanıcılar sistem performansını ve emre amadeliğini iyileştirmek üzere hızlı ve etkin bir şekilde, bir işletme tarafından üretilen muazzam hacimlere ulaşan verileri, toplayabiliyor, analiz edebiliyor ve kullanabiliyor. Etkinlikte gazeteciler ve analistler, dijital ikiz ve yapay zekâ konusunda yapılan sunumlarda dijitalizasyonu ilk elden deneyimleme fırsatına sahip oldu. Şirket merkezindeki amfide düzenlenen sergi gazetecilere ve analistlere, Siemens’in Airbus’la birlikte geliştirdiği elektrikle çalışan hava taksiyi sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimleme ve sanal olarak görevlendirilen bir motorun dijital ikizini izleme fırsatını sundu. Kurumsal Teknoloji bölümünden hackerlar ise etkinlik kapsamında düzenlenen bir oturumda, davetsiz misafirlerin kötü korunan BT sistemlerine sızmalarının ne kadar kolay olduğunu ve Siemens’in kullanıcı ürünlerini mümkün olan en iyi şekilde korumak üzere neler yaptığını gösterdi. Bir diğer oturumda ise MindSphere’le yeni cihazlara bağlanmanın ve çok kısa bir süre içinde işlemi optimize eden bilgiler sunan verileri toplamanın ne kadar kolay olduğu ortaya konuldu. Kurumsal Teknoloji’den alınan bir örnek, Siemens’in endüstriyel uygulamalara yönelik yapay zekâ konusunda ne kadar çok yol aldığını gösterdi. Araştırmacılar iki kollu bir robota, görev tanımlanması için programlamaya bile gerek duyulmadan bir kontrol paneli parçasını monte eden bir demonstratör geliştirdi. Kollar, görevleri bütünüyle otomatik olarak paylaşıyor, sorunsuz bir şekilde birlikte çalışıyor. Bu süper akıllı makineler, şirket temel teknolojilerinin yeni konsepti içinde yapıldı.