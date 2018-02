Yapay zekayla gelen rekor artış

eçen hafta Şanghay’ın merkezindeki bir alışveriş merkezinin üçüncü katında 50’li yaşlarında bir kadın olan Şiolan He, zeytin yeşili bir şişme montu denemek üzere soyunma odasına girdi. Duvarda yaklaşık bir poster büyüklüğünde bir ekran gördüğünde şaşırdı. Ekran elinde tuttuğu kıyafeti, üzerindeki ufacık bir sensör vasıtasıyla algılamış ve monta uygun bir dizi kıyafetten oluşan seçenekleri, bir fotoğraf albümüne göz atar gibi bakabileceği şekilde He’ye sunmuştu. Ekran ve arkasındaki sistem, esasen He’nin kişisel stilisti haline gelen FashionAI’yi oluşturuyor. FashionAI, Alibaba tarafından 2009’da başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da düzenlenen Çin’in alışveriş festivallerinden birinde, Bekarlar Günü’nde ilk büyük müşteri kitlesiyle buluştu. 25 milyar dolar gibi sarsıcı bir satış rakamına ulaşılan bu yılki etkinlikte rekor kırıldı. Şirket kullanıma sunduğu bu teknolojinin, perakende satışın yapay zekayla yeni baştan yaratılmasına yardımcı olmasını umuyor. He, siyah bir pantolon almaya karar verdi ve bedenini seçti. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan turuncu düğmeye bastığında, mağaza görevlisi ona pantolonu getirdi. Montu ya da pantolonu satın almasa da bir bilgisayar programının ona profesyonel bir tarz danışmanlığı hizmeti vermiş olmasından çok etkilenmişti.

SEKTÖRLER NASIL ŞEKİLLENECEK?

Alibaba’daki perakendeye odaklanan yeni bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen FashionAI, yeni teknolojinin, özellikle de yapay zekanın önde gelen sektörleri nasıl yeniden şekillendireceğini gösteriyor. Sistem, derin öğrenme denilen popüler ve güçlü bir makine öğrenimi teknolojisi kullanıyor. FashionAI daha şimdiden 100 milyonlarca giysinin yanı sıra tasarımcıların ve Alibaba’nın alışveriş sitelerini ziyaret eden moda meraklılarının zevklerini algılamayı öğrenmiş bulunuyor. Ayrıca teknoloji her bir mağaza için özel olarak uyarlanarak stoklarda bulunan yüzlerce ürünü kullanarak birbirine uyumlu kıyafetlerden oluşan düzinelerce seçenek üretiyor.

BİRLEŞME YENİ TREND

Şirketin CEO’su Daniel Zhang’a göre Alibaba “çevrimdışı perakende dünyasını dijitalleştirmek” için elinden geleni yapıyor. Alışveriş festivali sırasında Çin’deki bazı seçilmiş restoranları ve mağazaları ziyaret eden insanlar, indirim kuponu kazanmak üzere Alibaba’nın aplikasyonlarını kullanarak Pokémon Go’ya benzer bir AR (artırılmış gerçeklik) oyunu oynama şansına sahip oldu. Çin Zincir Mağazalar ve Franchise Derneği Genel Sekreteri Jianzhen Peng, Alibaba gibi e-ticaret platformlarının neden çevrimdışı perakendeciliğe doğru genişlemek isteyeceklerini açıklarken, “Mobil internet çağında çevrimiçiyle çevrimdışı perakendenin birleşmesi bir trend” diyor. “Tüketiciler, ihtiyaçlarını karşıladığı sürece çevrimiçi ve çevrimdışı arasında bir ayrım gözetmiyor.” Çin’in bir diğer e-ticaret devi JD.com da çevrimiçi alışverişteki kadar hızlı gönderim sağlayan 7Fresh adlı fiziksel bir market açmayı planlıyor.

YENİ REKOR BEKLEYİN

Çin Ticaret Bakanlığının eylül ayında yayımladığı bir raporda hükümet, yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojileri kullanarak perakende sektörünü yenileştirmeye yönelik ayrıntılı bir plan ortaya koydu. Alibaba’nın 2016’da ödediği günlük verginin 100 milyon Yuan’a (15 milyon Dolar) ulaştığını aktaran rapor, gelişmekte olan e-ticaret teknolojisinin ekonomik büyümeye ve yeni istihdam yaratılmasına destek olacağı konusunda umutlu. FashionAI projesinin yöneticiliğini yapan Alibaba’nın kıdemli mühendislerinden Menglei Jia, derin öğrenmenin ticaretin başka boyutlarına da uygulanabileceğini söylüyor. Alibaba yakın gelecekte alışveriş sitelerinde kullanılmak üzere benzer bir aplikasyonu devreye sokacak; bu aplikasyon neredeyse sınırsız eşleştirme seçeneği sunarken mağazalardaki uygulamalar sadece aynı markaya ait ürünleri tavsiye edecek. Çin’in perakende sektörü teknolojik gelişmeleri benimsiyor. Yapay zeka programları giderek daha büyük veri havuzlarını biriktirdikçe perakendecilerin etkinliğini de artıracak. Başka bir deyişle önümüzdeki yılın Bekarlar Günü’nde yeni bir rekor bekleyin.