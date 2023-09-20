9. İstanbul Coffee Festival’i 50 bin kişi izledi

14-17 Eylül arası Tersane İstanbul’da gerçekleşen 9. İstanbul Coffee Festival’de 50 bine yakın ziyaretçi, 150'den fazla markayla buluştu. Müzik, sergi, kahve ve eğlencenin bir arada olduğu festivalde Kolpa, Bedük, Jabbar, Göksel, KÖFN, Can Bonomo gibi sanatçıların yer aldığı 30’dan fazla canlı performans gerçekleşti. Düzenlenen workshoplarda kahve demleme teknikleri ve kahve makinesi nasıl seçilmeli konuları ise dikkat çekti.

Festivaldeki workshop ve atölyelerde ise alanında uzman birçok kişi kahvenin püf noktalarını anlattı. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren kahvecilere ayrılan True Artisan Cafe ise uğrak duraklardan biri olurken, katılımcılar, Kahramanmaraş, Antakya, Gaziantep ve Adana'dan gelen kahvelerin tadına bakma fırsatı buldu.

La Marzocco Turkey’in Floransa'dan İstanbul'a Uzanan Yol Accademia Del Caffe Espressro Sergisi ise ilgiyle gezilen alanlar arasında yer aldı.

150’ye yakın marka katıldı

Tersane İstanbul’daki festivale 150’den fazla marka katılırken, festivale Bitexen, Media Markt, TT Prime ve Hyundai başta olmak üzere birçok sponsor destek verdi.