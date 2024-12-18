Acvit CEO'sundan asgari ücret önerisi

İsmail Çetin, "Asgari ücreti 30-35 bin liralara yükseltip, zam tarafı devlet tarafından ödenirse işveren de işçi de devlet de mutlu olacak" dedi.

18.12.2024 13:00:430
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Acvit CEO'sundan asgari ücret önerisi

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, işçilerin de işverenlerin de merakla beklediği asgari ücret zammına dair değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun maliyetleri yükseltmesi, dolardaki artış, kış şartlarını ve bölgemizin durumu da eklendiğinde 2025’ün ilk çeyreğinin çok zor geçeceğini, kaydeden Çetin, "Hatta mart ayının sonlarına doğru birçok şirket kapanma riskiyle karşı karşıya kalacak” öngörüsünde bulundu.

Türkiye'de enflasyonun teşhisinin doğru konulmadığını öne süren Çetin, "Öncelikle ülkemizde talep değil maliyet enflasyonu olduğunu ortaya koymalıyız. Lakin olay bu şekilde ele alınmadığı için, ülkemizde 2025 yılının ilk yarısında maliyetlerde yüzde 23, ikinci yarısında ise ilk yarıya artı yüzde 26 gibi bir artış bekliyoruz" dedi.

'İŞÇİ DE İŞVEREN DE MUTLU OLUR'

Asgari ücret artışının üreticiye maliyet yükü getirdiğini belirten İsmail Çetin, asgari ücret hakkında da şunları söyledi: "Bu politikayla asgari ücret artışı ölü doğan bir artıştır. Asgari ücret artmadan üreticiler olarak maliyetlerin üzerine binen yükü istemeyerek de olsa ürünlere yansıtarak çözüm arıyoruz. Çünkü başka bir çare de yok. Böylece işçi de işveren de mutsuz oluyor. Ama elbet çözüm var. Şayet asgari ücret artışını Milli Ekonomi Modeli'ni devreye koyarak 30-35 bin liralara yükseltip zam tarafı devlet tarafından ödenirse şirketler ürünlere zam yapmayacağı için işveren de, işçi de devlet de mutlu olacak."




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