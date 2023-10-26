An Epic Symphony & Cem Adrian'dan müzik şöleni

Event Across Turkey organizasyonu ile gerçekleşen Istanbul Night Flight konser serisinde "An Epic Symphony&Cem Adrian” etkileyici performanslarıyla müzikseverleri büyüledi. Cem Adrian, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Night Flight Symphony Orchestra&Choir eşliğinde en sevilen şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarıyla da müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Cem Adrian’dan Geleneksel Selfie

Cem Adrian, 25 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nin muhteşem atmosferinde sevenleriyle yeniden buluşmasını da bir selfie ile ölümsüzleştirdi. Herkese telefonlarının ışıklarını açtıran Cem Adrian sahnesinde selfie çekimlerini adeta geleneksel hâle getirdi.

“Istanbul Night Flight”,“Mehmet Erdem” Ve “Hayko Cepkin” Konserleri İle Devam Ediyor.

30 Kasım’a kadar devam edecek olan İstanbul Night Flight, birbirinden özel sanatçılarla; duygusal şarkılardan, enerjik rock parçalarına kadar geniş bir repertuar ile benzersiz bir konser serisi yaşatıyor.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nin muazzam atmosferinde gerçekleşen konserler serisinde 27 Ekim Cuma akşamı Mehmet Erdem Ahmet Kaya şarkılarıyla ve 28 Ekim Cumartesi akşamı ise Hayko Cepkin, Night Flight Symphony Orchestra&Choir eşliğinde sahne alacaklar.



