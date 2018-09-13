Bahçeler bahara hazır

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Bahçe tutkunu iş insanları bahar için harekete geçti. Doğanın yeniden dirildiği ve güneşin kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı bu mevsimde Nestle&Erikli Waters Türkiye Ülke Müdürü Serdar Seyhanlı begonya ekip, çit bitkilerini güçlendirecek. Garanti Factoring Genel Müdürü Hulki Kara, mevcut meyve ağaçlarına ilaveten şeftali ve kiraz ekmeyi düşünüyor. ADL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık da “Straliçeyi çok severim. Bu bahar bahçemde mutlaka deneyeceğim” diyor.

İş insanları için bahçe demek huzur demek. Kimi bahçesini “evinin önündeki cennet” kimi “hayata pozitif bakma nedeni” olarak tanımlıyor. Bahçe tutkusu olan iş insanları, çeşit çeşit ağaçların ve rengarenk çiçeklerin muhteşem kokularıyla renk kattığı bu özel yaşam alanlarında, işin stresini geride bırakırken hayatlarının en keyifli anlarını yaşıyor ve en değerli anılarını biriktiriyorlar. Ağırlıklı olarak profesyonel destek alarak bakımını üstlendikleri bahçelerini her yıl daha da iyi bir noktaya taşımak da onlar için önemli bir hedef. İş dışı ajandalarında bahçelerine dair yapılacaklar listesi hazırlamayı ihmal etmiyorlar. Doğanın yeniden dirilişe geçtiği, güneşin yavaş yavaş ısıtmaya başladığı bugünlerde de bahçe tutkunu iş insanları için tatlı bir telaş başlamış durumda. Baharla birlikte bahçelerinde yeni bir cümbüş başlatmayı isteyenler, mevsim çiçekleri lale, sümbül, sıklamen, menekşe ve sardunya ekimi için harekete geçti. Öte yandan farklı meyve ağaçlarıyla bahçesini daha da zenginleştirmek isteyenler de çalışmalara başlamak üzere… İşte iş dünyasının bahçe tutkunu iş insanları ve onların bahara hazırlık planları…

“AKDENİZ KÖŞESİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Nestle&Erikli Waters Türkiye Ülke Müdürü SERDAR SEYHANLI, bahçenin kendisi için şehirden kaçış olduğunu söylüyor. “İş sonrası çimlere basarak stres atmak, aile ve komşularla zaman geçirmek için inanılmaz bir fırsat” diyor. Seyhanlı, hafta içi iş yoğunluğu ve eve dönüş saatleri yüzünden bahçede sadece dinlenmek ve akşam yemekleri için zaman geçirirken, hafta sonları sabahtan gece yarısına kadar bahçeden çıkmıyor. Bahçe rutinini ise şöyle anlatıyor: “Gün bahçede çalışmakla başlıyor, dostlarla, aileyle birlikte keyifle devam ediyor. Bahçede bizimle birlikte yaşayan iki güzel sokak kedimiz ve bir köpeğimiz de çevremizden ayrılmıyor. Kızlarımla voleybol oynuyoruz.” Seyhanlı’nın bahçesinde her mevsimde açılan renkli çiçekler eksik olmuyor. “Bahçemizde en sevdiğimiz köşe, arkası bambularla kapalı, zemini çakıl, serin oturma köşesi” diyen Seyhanlı, bu bahar bahçesinde yapmak istediklerini de şöyle paylaşıyor: “Begonya ekeceğiz. Çit bitkilerimizi güçlendirmemiz lazım. Büyük saksıda bulunan zeytin ağacını ekeceğimiz bir Akdeniz köşesi oluşturmak istiyoruz. Bunun dışında bir duvar boyaması, taş temizlikleri ve köpeğimiz Balu için yeni bir köpek kulübesinin yapılması gibi planlarımız var.”

“RENKLİ SAKSI ÇİÇEKLERİ ALACAĞIM”

Garanti Factoring Genel Müdürü HULKİ KARA, “Güzel ve bakımlı bir bahçe benim için çok değerli. Günümün büyük bölümünü kapalı plaza ortamında geçirdiğim için bahçe bana temiz hava ve huzurlu bir ortam sağlıyor” diyor. Kara, kış aylarında oldukça kısıtlı bir zaman geçirse de bahar ve yaz aylarında evde olduğu sürece zamanının büyük bölümünü ailesiyle birlikte evinin bahçesinde geçirmeyi tercih ediyor. “Doğayla iç içe olmak, temiz hava, oksijen almak açısından çok keyifli” diye konuşuyor. Kara’nın büyük ve bakımlı bir bahçesi var. Bahçede genellikle meyve ağaçları, güller ve çeşitli bahçe bitkileri yer alıyor. Ayrıca domates, biber de bahçenin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bahçesinde en sevdiği köşenin ailesiyle ve evine gelen misafirlerle birlikte keyifli zaman geçirdikleri yemek masası ve oturma grubunun olduğu bölüm olduğunu belirten Kara, bu bahar bahçesine ilişkin neler yapmayı planladığını şöyle anlatıyor: “Bahçemdeki mevcut ağaç sayısını çoğaltmayı planlıyorum. Bir de mevcut meyve ağaçlarına ilaveten şeftali ve kiraz ekmeyi düşünüyorum. Öte yandan oturma alanını biraz daha genişletmek ve yeni renkli saksı çiçekleri almak da planlarım arasında…”

BAMBU HIŞIRTISINDAN GELEN HUZUR

Zurich Sigorta CEO’su YILMAZ YILDIZ da tam bir bahçe tutkunu. Bahçesinde kırmızı erik, yeni dünya ve hurma ağaçlarının yanı sıra bambu ve kaktüs de yetiştiriyor. Ancak tüm bahçe bitkileri içinde onun için bambu ve kaktüsün yeri ayrı. Hem İstanbul’daki ev ve ofisinde hem Bodrum’daki bahçesinde yaklaşık 30 çeşit bambu ve kaktüs olduğunu belirten Yıldız, “İş yerimdeki kaktüslerin boyu 2,5 metreyi, evdeki özel bambu ağaçlarımın boyu ise 6 metreyi aştı” diyor. Yıldız, bu iki bitkiye duyduğu ilginin nedenini de şöyle anlatıyor: “Bunlar negatif enerjiyi alan, insana dinginlik veren bitkiler. Özellikle bambu ağaçlarının gölgesinde oturmak, rüzgarda eğilmelerini seyretmek, yapraklarının hışırtılarını dinlemek bana büyük huzur veriyor.” Akkök Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz da küçük ama kendisini mutlu etmeye yeten bir bahçesi olduğunu söylüyor. Bu bahçede Yılmaz’ın pek çok ağacı da var. İki küçük dut ağacı, bir kivi ağacı, iki erik ağacı bahçenin meyve ağaçları… “Evin girişinde de fıçı büyüklüğünde bir seramik küpte portakal yetiştiriyoruz” diyor. Çocukları doğduğunda ektikleri iki mavi çağ ağacı da Yılmaz için özel bir yere sahip. Çeşit çeşit çiçeklerin yer aldığı bahçesiyle ilgilenmenin çok dinlendirici olduğunu belirten Yılmaz, “Canlı ile uğraşmak inanılmaz bir sorumluluk yüklüyor ve bitkiye bakım yapmayı öğreniyorsun. Bu yıl bahçeye buğday, ayçiçeği, arpa ve nohut ekiyoruz” diye konuşuyor.