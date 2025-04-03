Bien yeni koleksiyonunu ISH 2025 Frankfurt’ta sergiledi

Bien, ISH 2025 Frankfurt Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini sergiledi.

3.04.2025 17:25:490
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Bien yeni koleksiyonunu ISH 2025 Frankfurt’ta sergiledi

Türkiye ve dünya yapı sektörünün öncü markalarından Bien, ISH 2025 Frankfurt Fuarı’nda, Meksikalı fizik profesörü Fernandez-Guasti’nin matematiksel keşiflerinden ilham alan geometrisiyle tasarladığı Squircle Serisi banyo takımları, bir inovasyon ve hijyen ürünü olan MagicLight UV-C Teknolojili Klozet Kapakları ve Solid serisi Vortex Yıkma Sistemli Klozeti sergiledi. 

Fuarda açıklama yapan Bien ARGE Müdürü Metin Murat Elbeyli; “Bien olarak, banyo deneyimini yeniden tanımlayan yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme misyonumuzu sürdürüyoruz. ISH 2025, sürdürülebilirlik ve akıllı banyo teknolojileri alanındaki öncülüğümüzü küresel ölçekte sergilemek için önemli bir platform oldu. MagicLight UV-C teknolojimiz, hijyen standartlarını en üst seviyeye taşıyarak banyo temizliğinde yeni bir çağ başlatırken, elektronik aktüatör panellerimiz kullanıcı deneyimini akıllı, sezgisel ve konforlu hale getiriyor. Sadece ürünlerimizde değil, tasarım aşamasından itibaren çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalıyoruz. Kullanıcı odaklı tasarım anlayışımızla ergonomiden temizlik kolaylığına kadar her detayda beklentilere yanıt veren, yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve estetik hale getiren çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bien İhracattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna da yaptığı açıklamada; "ISH 2025 Frankfurt, Bien olarak global pazardaki yenilikçi gücümüzü ve tasarım vizyonumuzu sergilemek adına önemli bir platform oldu. Özellikle SQ Serisi ve MagicLight UV-C Teknolojili Klozet Kapaklarımız ile hem estetik hem de hijyen anlayışında fark yarattık. Bu yenilikçi ürünlerimizle özellikle Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirliği, inovasyonu ve kullanıcı deneyimini odağına alan tasarımlarımızla global pazarda büyümeye ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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