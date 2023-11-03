CEOLife Dergisi’nin yeni sayısı çıktı

Capital Dergisi ekibi tarafından hazırlanan ve üç ayda bir yayınlanan CEOLife Dergisi’nin Güz sayısı çıktı.

CEOLife Dergisinin kapağında, iş ve yaşam dengesini kurmada adeta Nirvana'ya ulaşan başarılı bir iş kadını; Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren bulunuyor. Üç çocuklu bir anne olarak bunu başarması, hamileyken terfi almasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği alanında tabuları yıkan bir iş insanı kendisi. “Motivasyonum doya doya yaşamak” diyen Filiz Yavuz Diren, her alanda dengenin önemine inanıyor. Filiz Yavuz Diren’in hikayesi sadece kadınlara değil, tüm iş dünyasına ilham verecek…

Her sayıda, gezdiği farklı ülke ve şehirlerdeki restoranları anlatan iş insanı Metin Ar, ABD'de en sevdiği 10 restoranı tanıtıyor. Metin Ar; “Bu ülkede en çok hangi lokantayı seviyorsunuz?” diye sorarsanız size net bir yanıt veremeyebilirim ama farklı kentlerden en sevdiğim 10 lokantayı anlatabilirim. Yüzlerce çok iyi restoranın olduğu New York, Apple, Uber, Facebook, Google, Instagram gibi birçok dünya markasının doğduğu, dolayısıyla kente gelen zenginlikle birlikte çok sayıdaki restorana ev sahipliği yapan San Francisco, deniz ürünlerinin bolluğuyla Seattle benim gibi yemek sever biri için keyif artırıcı şehirler oldu' diyor.

CEOLife Dergisinin Güz sayısında; Kışa Hazırlık: Kış bakım reçeteleri, Gardrop Detoksu, Z Kuşağı Etkisi konulu araştırmalar ile iş dünyasının öne çıkan isimleriyle röportajlar ve trendlere yön veren köşe yazıları bulunuyor.

Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100. Yılında markaların ve iş insanlarının anlattığı unutulmaz birçok hikaye yer alıyor.

* CEOLife Dergisi'ne BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ



