Club Med Türkiye’den %95 İş Hacmi Artışı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; lüks segmente geçiş stratejisini tamamlayan markanın tüm tatil köyleri artık Premium ve Exclusive Collection segmentinde bulunuyor. Club Med Türkiye de %95 iş hacmi artışı ve %9,4 müşteri bazında büyüme ile güçlü bir performans sergileyerek, pazarda dikkat çekici bir ivme kazandı.

75 yıllık deneyimi ve dünya çapındaki 70’ten fazla destinasyonu ile Club Med, iş hacmini 2,090 milyon Euro'ya çıkararak, 2023'e göre sabit kur üzerinden %7'lik bir büyüme kaydetti. Böylece, 2024’te bugüne kadarki en yüksek iş hacmine ve kârlılığına ulaşmış oldu

İş modelinde dönüşümün etkisi

Club Med’in 2024’te sergilediği güçlü performansın, markanın 2004 yılından bu yana adım adım hayata geçirdiği dönüşüm stratejisinin bir sonucu olduğu belirtiliyor. Şirket, bu strateji kapsamında geçiş sürecini 2024 itibarıyla tamamladı. Nisan 2024 itibarıyla, Club Med’in dünya genelindeki tüm tatil köyleri artık Premium (üst segment) ya da Exclusive Collection (çok üst segment) konseptinde. Exclusive Collection segmenti artık 12 tesisten oluşuyor ve bu tesisler toplam iş hacminin %14’ünü oluşturuyor..

2024’te 1,5 milyondan fazla müşteri Club Med tatil köylerini ziyaret etti, bu da 2023'e göre %1’lik bir artışı gösteriyor. Ortalama oda doluluk oranı %75’e yükseldi, Premium ve Exclusive Collection tatil köylerinde ise bu oran 2 puan arttı.

İş hacminin %35’i dağ tatili segmentinden

Yine 2024 yılında dağ tatiline olan ilginin artması da güçlü finansal tabloya olumlu yönde etkide bulundu. İş hacminin %35’i dağ tatil köylerinden geldi. Bu segmentte iş hacmi 2023’e göre %20 arttı. Bu büyüme, yaz dönemine yönelik dağ tatili seçeneklerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, Alpler, Kanada ve Japonya gibi uluslararası destinasyonlardaki yeni tesislerin etkisiyle gerçekleşti.

Club Med CEO'su Henri Giscard d'Estaing, finansallara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2023’te kırdığımız rekorun ardından 2024’te de güçlü ivmemizi sürdürdük. Ekonomik belirsizlikler ve zorlu jeopolitik gerilimlerin hakim olduğu bu yılda elde ettiğimiz başarı, Club Med’in iş modelinin dayanıklılığını ve üst segment her şey dahil tatillere olan artan talebi gözler önüne seriyor. 2024, sadece finansal anlamda değil, markamızın upscale dönüşümünün tamamlandığı stratejik bir eşikti. Ana hissedarımız Fosun’un desteğiyle, tüm tatil köyü portföyümüzü dönüştürdük. Artık Club Med’in kapasitesinin %100’ü Üst Segment veya Çok Üst Segment olarak sınıflandırılıyor. Bu, son 20 yılda otelcilik sektöründe eşi benzeri görülmemiş kolektif bir dönüşüm çalışması.”

Bölgesel düzlemde değerlendirme yapıldığında, Club Med’in tüm coğrafi bölgelerde büyüme kaydettiği görülüyor. Avrupa ve Afrika’da %5, Amerika kıtasında %8, Asya-Pasifik’te ise %15 oranında artış yaşandı. Özellikle Japonya, Çin, Brezilya ve Kuzey Amerika pazarlarında önemli yükselişler gözlemlendi.

Club Med Türkiye’de ivme hızlandı: Müşteri oranı %9,4 arttı

Dikkat çekici büyüme kaydeden bölgelerden biri de Türkiye oldu. Club Med Türkiye, sabit TL ile satış garantisi ve erken rezervasyon güvenceleriyle yerel pazara uyarlanmış cesur bir strateji izledi. %60 iş hacmi ve %20 müşteri bazında büyüme ile kapatılan başarılı 2023 yılının ardından, 2024 yılında upscale, glocal, sürdürülebilir ve dijital iş modeli dönüşümüne odaklanarak pazar payını ikinci yılda da çift hane artırmaya devam etti.

2023 yılına kıyasla, toplam iş hacmi %95 artış gösterirken, müşteri bazında %9,4 artış ile toplamda 9300 seyahatsevere hizmet verildi. Club Med Türkiye, yurtdışı satışlarında ise 2023'ün aynı dönemine göre iş hacmini iki kat artırarak 5.000 müşteriye ulaştı. Yeni müşteri oranı %41 olarak gerçekleşti.

Club Med’in üst segment ürünü olan “Exclusive Collection” serisi, Türkiye pazarında iş hacmini %146 oranında artırarak toplam iş hacminin %20’sini oluşturdu. Özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden bu özel koleksiyon, markanın lüks segmentteki pozisyonunu daha da güçlendirdi.

Antalya Kemer ve Bodrum’daki Club Med tesislerinde devam eden yenilenme çalışmaları sayesinde, 2024 yılında yurtiçinde 34.200 misafir ağırlanırken toplam 261 bin gecelemeye ulaşıldı. Türkiye pazarının yurtiçi tesislerdeki toplam payı %13 olarak gerçekleşti.

Geleceğin Yol Haritası: İş hacmini ikiye katlamak

Henri Giscard d’Estaing, dönüşüm sürecinin ardından yeni hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Bugün Club Med %100 premium ve lüks bir marka kimliğine büründü. Artık önümüzdeki hedef, iş hacmimizi ikiye katlamak.” Bu doğrultuda marka, inovasyon ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle 2025’te de lüks tatil pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. 2026 itibarıyla Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya’da açılması planlanan yeni tesislerle birlikte global büyüme hedeflerini destekleyecek yatırımlar da gündemde. 2025’in ilk yarısı için rezervasyonlar şimdiden %5,7 artmış durumda. İkinci yarı için ise çift haneli büyüme öngörülüyor.