Culture Next 2025 trendlerin nabzını tutacak

Alanında uzman konukların Türkiye’nin yükselen trendlerini konuşacağı Culture NEXT 2025 – Kültürel Değişim Konferansı, 7 Ocak Salı günü gerçekleşecek.
TBWA reklam ajansının global ekibi tarafından hazırlanan Küresel Kültürel Değişim Raporu’nun Türkiye’deki yansımalarını incelemek üzere TBWA\ Group Istanbul, Ipsos ve Oksijen tarafından hayata geçirilen Culture NEXT 2025 Kültürel Değişim Konferansı 7 Ocak Salı günü Uniq Hall’de gerçekleşecek. TBWA\ Group Istanbul CEO N.Burcu Özdemir’in açılış konuşmasını yapacağı bu etkinlikte kültürel değişim konusunda uzman konuşmacılar, interaktif oturumlar ve güncel trendler ele alınarak katılımcılara ilham verici bir deneyim sunulacak.
Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Culture Next Kültürel Değişim Konferansı’nda TBWA reklam ajansının global trend raporunda yer alan ve Türkiye için anlamlı olan trendleri derinlemesine incelenecek.
Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve bilet satın almak için: https://culturenext2025.com/
Program:
Moderatör
M.Serdar Kuzuloğlu
Açılış Konuşması: N. Burcu Özdemir & Rafet Fatih Özgür
Trend Anlatımı: Toygun Yılmazer & Yasemin Özen Gürelli
İklim Hareketliliği
Elif Ergu & Taner Aksel
Açık Seçik Para
Güzem Yılmaz Ertem & Prof. Dr. Selva Demiralp
Sağlık Hazcılığı
Zeynep Atmaca & Nurgül Yeşilçay
Yapay Yaratıcılık
Toygun Yılmazer & Sebastian Strasser
Tekdüzelik Özlemi
İlke Gürsoy & Prof. Dr. Nebi Sümer
Kapanış Konuşması: Mikayil Yusifov