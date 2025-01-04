Culture Next 2025 trendlerin nabzını tutacak

Alanında uzman konukların Türkiye’nin yükselen trendlerini konuşacağı Culture NEXT 2025 – Kültürel Değişim Konferansı, 7 Ocak Salı günü gerçekleşecek.

4.01.2025 13:09:530
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Culture Next 2025 trendlerin nabzını tutacak

TBWA reklam ajansının global ekibi tarafından hazırlanan Küresel Kültürel Değişim Raporu’nun Türkiye’deki yansımalarını incelemek üzere TBWA\ Group Istanbul, Ipsos ve Oksijen tarafından hayata geçirilen Culture NEXT 2025 Kültürel Değişim Konferansı 7 Ocak Salı günü Uniq Hall’de gerçekleşecek. TBWA\ Group Istanbul CEO N.Burcu Özdemir’in açılış konuşmasını yapacağı bu etkinlikte kültürel değişim konusunda uzman konuşmacılar, interaktif oturumlar ve güncel trendler ele alınarak katılımcılara ilham verici bir deneyim sunulacak.

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Culture Next Kültürel Değişim Konferansı’nda TBWA reklam ajansının global trend raporunda yer alan ve Türkiye için anlamlı olan trendleri derinlemesine incelenecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve bilet satın almak için: https://culturenext2025.com/

Program:

Moderatör

M.Serdar Kuzuloğlu

Açılış Konuşması: N. Burcu Özdemir & Rafet Fatih Özgür

Trend Anlatımı: Toygun Yılmazer & Yasemin Özen Gürelli

İklim Hareketliliği

Elif Ergu & Taner Aksel

Açık Seçik Para

Güzem Yılmaz Ertem &  Prof. Dr. Selva Demiralp

Sağlık Hazcılığı

Zeynep Atmaca & Nurgül Yeşilçay

Yapay Yaratıcılık

Toygun Yılmazer & Sebastian Strasser

Tekdüzelik Özlemi

İlke Gürsoy & Prof. Dr. Nebi Sümer

Kapanış Konuşması: Mikayil Yusifov

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