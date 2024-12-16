Dedeman Palandöken'de sezon açıldı: Yeni otel için imzalar atıldı

Meşaleli kayak gösterisinin de yapıldığı sezon açılış törenine Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ve Başkanvekili Murat Özmestçi liderlik etti. Hedeflerin ve gelecek vizyonunun aktarıldığı toplantıda konuşan DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “2024 yılında 42’si açık, 21’i açılmayı bekleyen, 12’si imza aşaması tamamlanmış olmak üzere toplam 75 otel sayısı ile Türkiye’nin en büyük yerli otel zinciri olmanın gururunu yaşıyoruz. Otel sayılarımıza baktığımızda 2024’ü yüzde 55 büyüme ile tamamladık. Herkesin Dedeman’ı olma yolunda global bir oyun kurucu olarak, Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafya ve Türki Cumhuriyetlerde sağlıklı ve kontrollü büyümeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye turizminin öncü markalarından biri olarak Dedeman kalite ve marka standartlarının en değişmez konuların başında geldiğini belirten DHRI Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, 58 yıllık Dedeman değerleri, kalitesi ve misafirperverliğinin tüm otellerimizde deneyimlenmesi olmazsa olmamız. Sağlıklı ve kontrollü büyüme yolculuğumuzda bu standartlarımıza uymayan otellerimize yaptırımlarımız olacak. Dedeman standartlarından ve misafirperverliğinden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Dedeman’a ilişkin verileri paylaşan, 2021 yılında 3 marka ile hareket ederken bugün 10 markaya ulaştıklarını belirten Demiray, 2024 yılında 42’si açık, 21’i açılmayı bekleyen, 12’si imza aşaması tamamlanmış olmak üzere toplamda 75 otel sayısına ulaşarak Türkiye’nin en büyük yerli otel zinciri olduklarını vurguladı. Demiray, şu an ayrıca 30 yeni proje ile ilgili yatırımcılarla görüşmelerinin de sürdüğünü belirtti.

Aralık 2024 itibariyle 42 otelde, 4 bin 951 oda, 8 bin 836 yatak ile 2 milyon 500 bin misafiri ağırladıklarını, 2024’ü yüzde 55 büyüme ile tamamladıklarını dile getiren Demiray, 2025’te imzalı 100 otele ulaşacaklarını ve 3 milyon 500 bin misafiri ağırlamayı hedeflediklerini paylaştı. Çalışan profili hakkında da veriler paylaşan Demiray, ‘Önce İnsan’ mottosu ile hareket ettiklerini, 42 otelde çalışan sayısının 4 bin 500’e yaklaştığını, kadın çalışan sayısının yüzde 48’e ulaştığını, oranı yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedeflediklerini belirtti. 2021 yılında 2650 olan oda sayısını 3 yılda 4951’e çıkardıklarını belirten Demiray, 2021’de 18 olan açık otel sayısını, şu an 42’ye çıkardıklarını, 2025 yılında 60, 2026 yılında ise 75’e ulaşacaklarını belirtti.

Ergün Demiray, “Palandöken kış turizminin gelişmesi için uçuş saatleri çok önemli. Biz bu uçak saatini 7'ye değil de 9'u alırsak inişle birlikte otele varışları 12 olacağı için oradaki uçuş ve otele giriş çıkış durumlarını olumlu etkiler. Ayrıca kış turizm çeşitliliğini de yaratmak önemli. Palandöken özelinde bunu başarıyoruz, ama bizim çeşitliliğimizin değişik ülkeler tarafından keşfedilmesi gerekiyor. Bunu başardığımızda Palandöken’in potansiyeli artacak. Avrupa'dan talep var, özellikle İngiltere, Polonya, İtalya ve Almanya'dan. Ayrıca İran ve Rusya'dan da talep var. İran ve Rusya'da çeşitli sebeple kayıp yaşasak da başka yerlerden gelen turistlerle bu kaybı ikame ettik. Şu anda yılbaşında doluluk oranlarımız da yüzde yüze yakın seviyelerde” dedi.

Dedeman Palandöken’in lokasyon olarak dünyanın sayılı otellerinden biri olduğunu belirten Demiray, “Küresel iklim değişikliğinden ötürü uzmanlar 2000 metre altına kar yağışında sıkıntı olacağını söylüyor. Dünyada çok önemli bir konumu olan, 2600 metreden başlayan 3200 metreye ulaşan Palandöken, daha da önemli bir lokasyon olacak. Biz de uzun yıllar bölgeye yatırım yapan bir grup olarak bu yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Sadece kış değil tüm yıla yayılan bir turizm anlayışını benimserken, otelimizi Nisan ayı itibariyle renovasyona alacağız. Dolayısıyla bu sene otelimizde yapılan son kapsamlı toplantıya katılarak tarihi bir ana şahitlik ediyorsunuz. Bir sonraki gelişinizde yeni bir tesis göreceksiniz. Modern bir tasarımla, eşsiz özelliklerle donatarak bu otelimizi tüm yıl açık tutacak, önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

DHRI Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Özmestçi ise Dedeman markası ve markalaşma hedefleri, teknolojik dönüşüm hakkında bilgiler paylaştı. Özmestçi, Dedeman'ın yenilediği marka stratejisi ile tüm nesillere hitap etmeyi amaçladıklarını, Herkesin Dedeman'ı olma yolunda hızlı adımlar atıldığını belirtti. “Çeşitlenen markalar ve franchise modelimizle yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza kazandırmaya devam ederken, özellikle gençler ile markamızın bağını artırmak önceliğim. Gençlerin en çok tercih ettiği marka olacağız" dedi.

“Palandöken bize büyük bir miras”

Kurumsallaşma çerçevesinde, DHRI Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2024 yılının şubat ayında Ergün Demiray’a devreden Banu Dedeman da bu değişimin markaya büyük bir ivme kazandırdığını belirtti. Dedeman Holding Başkan Vekili Banu Dedeman “Bu görevde ilk kez bir profesyonel yer alıyor. Doğru bir karar verdiğimizi rakamlar da gösteriyor. Değişim sadece süreçlere ve stratejimize yansımadı. Dedeman markası olarak Türkiye’de örneği az olan şekilde dördüncü kuşağımız devreye girdi. Yeni kuşağın her açıdan çok iyi şekilde yetişmesinde de bu kurumsal değişim büyük önem taşıyor” dedi.

Erzurum ve Palandöken’in ilk yatırımcısı olarak Merhum Murat Dedeman’ın bölgeye ve potansiyeline inanarak büyük yatırımlar yaptığını, süreç içerisinde bir kısmını devlete bağışladığını belirtirken, Murat Dedeman’dan kalan bu mirasa sahip çıkıp bölgeye yatırım yapmaya devam ettiklerini aktaran Banu Dedeman, “her ilimiz her otelimiz elbette çok kıymetli. Ancak Palandöken’in bizim için ayrı bir yeri var” dedi.

“Açılışta Sürpriz İmza”

Palandöken 2024-2025 sezon açılış etkinliğinde bir sürpriz gelişme de yaşandı. Yeni projeler için yatırımcılar ile görüşmelerini sürdüren Dedeman, törene katılan potansiyel yatırımcısı Evergreen ile Kıbrıs Gaziveren'de yer alacak Dedeman Suites & Residences projesi için imza attı.