Eğlence mesaisi Karaköy'de sürecek

Tarihi dokusu ve mimarisi ile İstanbul’un en ünlü caddelerinden Karaköy Bankalar Caddesi’nde yer alan ‘Mesai Karaköy’ muhteşem manzarası, lezzetli mezeleri, zengin yemek çeşitleri ve spesiyal kokteylleri ile İstanbul yeme-içme hayatının en özel mekanları arasına girmeyi hedefliyor.

Yenilenen yüzü ve lezzetleri ile yeni sezonda lezzet mesaisi Mesai Karaköy’de açılıyor. Modern gastronomi örneklerinden özel bir menü sunan ‘Mesai Karaköy’ bu kışın vazgeçilmez mekanlarından olmayı amaçlıyor.

Gen Group yatırımı

İstanbul’un tarihi dokusunda, muhteşem seyir keyfi eşliğinde misafirlerini ağırlayan ve şık konseptini özel tatlar ile buluşturan Mesai Karaköy, yeme-içme sektöründe hızla büyüyen ve adından söz ettiren Gen Group'un yatırımı.

Yenilenen yüzü ve yeni lezzetleri ile sezona iddialı bir başlangıç yapan Mesai Karaköy’ün mutfağı şef Ali Karababa’ya emanet. Geleneksel tatları modern gastronomi örnekleriyle yeniden yorumlayan ve ortaya özel tatlar çıkaran Karababa, farklı sunum ve malzemelerle özgün mezeler, zengin et ve balık çeşitleri ve imza yemeklerle lezzetseverlere tam bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Gen Group, genç yatırımcılar Alper Karavar ve Gürol Yığar’ın ortaklığında Olden 1772, Mesai Karaköy, Checkmate Art, Checkmate Moda, Çeşme’de özel bir tatil deneyimi vaat eden Voger Alaçatı otelleri ve İtalyan kahvesi sunan Genova 1050 gibi farklı markaları bünyesinde barındırıyor.