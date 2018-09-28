Emeklilik planları hazır

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Emeklilik, CEO’ların kişisel gündemlerindeki en önemli konulardan biri. Emeklilik yaşının 70’lere kadar yükselmesi CEO’ların birbirinden oldukça farklı emeklilik planları yapmasına da neden olmuş durumda. Kimisi “canım sıkılır” diye iş hayatından kendini tamamen soyutlamayı düşünmezken bir kısım CEO da deniz kıyısında doğa ve toprakla baş başa huzurlu bir emeklilik geçirmeyi planlıyor. Dünyayı dolaşmak, üniversitede ders vermek, kitap yazmak, pilot olmak da diğer planlar arasında…

Önde gelen gruplardan birini yönetiyorsunuz ve bir gün aktif iş hayatınız sona erecek. Emeklilik, dünyanın en zengin ve en çok kazanan CEO’ları için bile kaçınılmaz. Peki iş insanları 65 veya 70 yaş sonrası için ne tür hayaller kuruyor? Aslında konuştuğumuz CEO ve iş insanlarının büyük kısmı bu sorunun yanıtının peşinde. Bu isimlerin bir kısmı Bill Gates gibi şirketteki aktif görevinden istifa edip danışman veya onursal başkan olarak şirkette kalabileceğini belirtse de farklı mesleklerin hayalini kuranlar da var. Bunlardan biri de 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos. Sıra dışı emeklilik planı olan Bezos, hayatının ikinci baharında barmen olmak istediğini söylüyor. Zanaatıyla ve yaptığı kokteylleriyle gurur duyan Bezos, “En büyük fantezim barmen olup kendi kokteyllerimi hazırlamak” diye konuşuyor. Bezos gibi pek çok iş insanı emekliliğinde şu anda yaptığı işten çok farklı bir hayat yaşamayı hayal ediyor. İşte CEO’lar ve emeklilik planları…

EN ZENGİNLERİN HAYALLERİ

Dünyanın en zengin iş insanı unvanını yıllarca taşıyan Bill Gates, kurucusu olduğu Microsoft’tan 10 yıl önce 52 yaşında emekliliğe ayrıldı. Emekliliğe ayrılacağını Las Vegas’taki CES fuarında duyuran Gates, o günden bu yana servetini ve vaktini eşiyle kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı’nda harcıyor. Tesla Motors’un patronu Elon Musk ise “Büyük düşünüp maceracı yaşa” felsefesini benimsiyor ve Mars’ın emekliliği geçirmek için güzel bir yer olabileceğini belirtiyor. Şirketi SpaceX ile Mars’taki 1 milyon kişiyi kolonize etmeyi düşünen Musk, Gates gibi emeklilik yaşıyla ilgili kesin bir tarih vermiyor. Hiçbir zaman emekli olmayı düşünmeyip hayatının sonuna kadar çalışmayı, işinin ve şirketinin başında olmayı hayal edenler de var. Örneğin 78 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3’üncü insanı Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, emekli olmayı kesinlikle hayal bile etmediğini söylüyor. Sadece o değil Dell Yönetim Kurulu Başkanı Michael Dell de emekli olmayı düşünmeyenlerden. Hiçbir iş yapmadan dinlenmenin hiç bilmedikleri bir konu olduğunu belirten Dell, ilerleyen yaşında az aktivitesiz ve amaçsız bir yaşam istemediğini söylüyor. Dell, “İşler iyi gidiyorsa ve yaptığınız işi seviyorsanız niye emekli olasınız ki” diyor. Bazı CEO’ların ise emeklilik dönemlerine ilişkin büyük hedefleri bulunuyor. Airbnb CEO’su Brian Chesky, “Emekli olduğumda 100 milyon yeni girişimci yarattığımı söylemek istiyorum” derken HP ve eBay’in eski CEO’su Meg Witman emekliliğinde Sacremento futbol takımını satın alıp yatırım yapmak istiyor.

“İŞİ BIRAKMAM” DİYENLER

Türkiye’deki ünlü CEO ve patronların emeklilik hayalleri de birbirinden oldukça farklı… Ancak ortak görüş emeklilik döneminde az aktivite ve amaçsız bir yaşamın istenmediği yönünde. CEO’ların, 70 yaşına gelseler bile iş hayatını ve çalışmayı tümüyle bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Düşük tempolu da olsa çalışmaya devam etmekte kararlılar. NG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, 73 yaşında hala çalışırken 40 yıldan fazladır iş hayatının içinde olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun başkan yardımcısı Dr. Erdal Karamercan, emekliliği hiç düşünmediğini söylüyor. Karamercan, “Emeklilik gibi bir planım hiç olmadı, evde oturup işe gitmemek bana uygun değil” diyor. Ziylan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan da emeklilik yaşı geldiğinde aktif iş yaşamını bırakmayı düşünmüyor. “Emekli olmayı düşünmüyorum” diyen Ziylan, hedefinin bir iki yıla kadar yönetim kurulu başkanlığı yetkilerini CEO’ya bırakıp şirkette danışman olarak kalmak olduğunu anlatıyor. “Babam gibi bir emeklilik planlıyorum. Emekliliğimde gençlere danışmanlık yaparım diye düşünüyorum” diye konuşuyor.

SAKİN YAŞAM İSTEYENLER

Aktif iş hayatını bırakıp emekli olduğunda farklı hayat planlayanlar da var. Bahçeyle uğraşıp tarih kitapları okumayı seven Migros Genel Müdürü Özgür Tort’un emeklilik hayali toprakla uğraşmak. Emeklilik planı yapmak için erken olduğunu söyleyen Tort, bu dönemi ise Ege tarafında geçirmek isteyeceğini belirtiyor. Tort, “Emeklilik planı yapmak için çok erken ama zeytin ve zeytinyağını çok seviyorum. Evde de biraz uğraştığım işlerden bir tanesi zeytinyağı yapmak. Ege’de İzmir tarafında ufak bir yerimiz var. Burada kendimce zeytin yetiştirmeye çalışıyorum. İleride de emekli olduğum zaman kesinlikle toprakla uğraşacağımı hissediyorum” diyor. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, hayatının ilerleyen dönemlerinde iş hayatından tamamen çekilmeyi düşünmese de emekliliğinde Bodrum veya Göcek’te yaşamayı planlıyor. Akbal denize ve tekneye meraklı olduklarını belirtiyor. Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ise bir gün emeklilik dönemine adım atabilirse yılların sorumluluklarıyla dolu beynini boşaltabilmek için balık tutmanın iyi bir çare olabileceğini söylüyor. Çaycı, “Tarihe olan ilgim nedeniyle bu alanda bol bol okuyarak derinleşmek isterim” diyor.

HOBİLERİN PEŞİNDEN GİDENLER

Ekol Lojistik’in yönetim kurulu başkanı Ahmet Musul, emeklilik döneminde bakıma muhtaç hayvanlar için doğal yaşam parkı kurmayı planladığını belirtiyor. Bu park için ön çalışmalara başlayan Musul, bu parkın kendi yiyeceğini üretebilen, kendi enerji ihtiyacını karşılayabilen, çocukların hayvanlarla vakit geçirebileceği bir park olmasını istiyor. Musul, “Ülkemizde sahipsiz sokak hayvanı sayısı çok fazla. Farkındalığı artırmak ve yeni nesillerin bu konuda daha duyarlı bireyler olmasına katkıda bulunmak istiyorum” diyor. Yemek yapmayı çok seven Ece Holding’in yönetim kurulu başkanı Erdem Çenesiz’in de emeklilik hayalini bu hobisi oluşturuyor. Çenesiz, “Emekliliğimde, belli bir formata bağlı kalmadan yemek yapacak bir serbest stil şeflik geliştirmek istiyorum” diyor. Bodrum’da kurduğu detoks ve wellness merkezi Sianji Well-Being Resort ile dünyanın en iyi detoks otellerinin arasına giren Sianjı Group’un 60 yaşındaki yönetim kurulu başkanı Recai Çakır, 5 yıl önce işlerin büyük kısmını çocuklarına devrederek emekli oldu. Bu dönemde hobisi olan müzikle ilgilenmeye başlayan ve tamamen profesyonellerden oluşan bir koro kuran Çakır, oğlunun Dubai’de iş kurması üzerine yeniden iş hayatına döndüğünü söylüyor. Bu kez 65 yaşında emekliliğe ayrılmayı planladığını belirten Çakır, “Bu kez haftada bir genel kurul ya da yönetim kurulu toplantılarında çocuklarımın yanında olmayı planlıyorum. Kalan zamanda ise evde oturup televizyon seyretmek ya da kitap okumak yerine, kurmuş olduğum dernekler, vakıflar yararına çalışmak hedefim var” diyor.

ÇALIŞMAYAN ÇABUK YAŞLANIYOR

CEO’lar emeklilik döneminde çalışmadan oturanların çabuk yaşlandığı görüşünde. Az da olsa hobi veya mevcut işlerle ilgilenmenin zihni sağlıklı tutacağını belirtiyorlar. Emekliliği geçirmek için favori yerleri ise Ege ve Akdeniz. Kimi yurt dışında kimi de Türkiye’de sahil kasabasında işten fazla kopmadan bu dönemi geçirmek istiyor. “Emeklilik bana şimdi ne kadar uzak görünse de bazen çok yorulduğumda hayalini kurmuyorum diyemem” diyen ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Emekliliğimde de tamamen çalışmaktan kopacağım bir dünya hayal edemiyorum” diyor. Narlı, şöyle devam ediyor: “Tam bir Akdeniz insanıyım, yazı, baharı, denizi çok seviyorum. Fırsat bulduğumda bol bol seyahat ediyorum ve gözbebeğim Ege ve Yunan sahilleri. Emekliliğimde şehir hayatından tamamen kopmasam da zamanımın büyük bir kısmını buralarda geçirmek istiyorum.” Emekliliğini Bodrum’da geçirmeyi planlayan Recai Çakır, “Çalışmayıp oturursanız çabuk yaşlanırsınız” diyor. Çalışmaya devam eden beyinlerin daha sağlıklı olduğunu ve uzun yaşama fırsatına kavuştuklarını belirten Çakır, emeklilik planını şöyle anlatıyor: “Ölünceye kadar temposu düşük de olsa çalışmayı düşünüyorum. İşimiz gereği yüzde 80Bodrum’da yaşıyoruz. Sağlıklı yaşam üzerine kurguladığımız otelimizin yakınında organik besinlerle uğraştığımız bir arsamız vardı. Önümüzdeki günlerde oraya bir ev yapıp çiftlik yaşamı sürmeyi düşünüyoruz. Çiftlikte uğraşıp doğal organik hayvanlarla bitkilerle uğraşacağız. Aynı zamanda otele de yakın. Eşimle birlikte hayatımızın büyük bir bölümünü burada geçirip yılın 2-3 ayında da gitmediğimiz yerleri görmek istiyoruz."