Gastronomiye Su Gibi Bir Dokunuş

Nestlé Waters & Premium Beverages, biri Uludağ’ın zirvesinden, diğeri İtalyan Alpleri’nin eteklerinden gelen, iki markası S.Pellegrino ve Erikli’yi suyun hayat verdiği bir masada buluşturdu.

Alaf’ta düzenlenen akşam yemeğinde, Şef Murat Deniz Temel’in hazırladığı menü ile eşleşen suları ve suya dair birçok bilgiyi paylaşan Marka Elçisi ve Yeme İçme Uzmanı Levon Bağış ile davetliler keyifli bir gastronomik deneyim yaşadı.

Su kaynaklarını koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla çalışmalarını yürüten Nestlé Waters & Premium Beverages, iyi yemek deneyiminin eşlikçisi olarak konumladığı S.Pellegrino ve Erikli ile özel bir akşam yemeği düzenledi.

Türkiye'nin özgün şeflerinden Murat Deniz Temel’in hazırladığı menü, lezzetler ile özel olarak eşleştirilen sularla birlikte anlam kazandı. Her tabağın, yanında sunulan suyla olan ilişkisi özenle kuruldu. Gecenin rehberi olan Marka Elçisi ve Yeme-İçme Uzmanı Levon Bağış, bu eşleşmeleri “suyun sofradaki rolünü yeniden tanımlamak” olarak yorumladı.

Nestlé Waters & Premium Beverages Türkiye Genel Müdürü Fausto Tazzi gecede yaptığı konuşmada, suyun gastronomi içindeki rolüne değinerek şu sözleri paylaştı: “Bir tabağın anlamını, bir anın lezzetini tamamlayan en saf unsur su. S.Pellegrino ve Erikli ile hem global gastronomi geleneğini hem de yerel tatların doğallığını bu sofrada buluşturuyoruz.”

Pazarlama Direktörü Gizem Kartal ise suyun sadece kaynağından değil, birlikte yaratılan deneyimlerden güç aldığını vurgulayarak, “Bir süredir yalnızca ürünlerimizle değil, aynı zamanda bu alanın uzmanlarıyla, şeflerle, eğitmenlerle ve yaratıcı isimlerle kurduğumuz bağlarla bir topluluk oluşturuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; markamızın gücü yalnızca suyun kaynağından değil, birlikte üretip yarattığımız deneyimlerden de geliyor” dedi.











