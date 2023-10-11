Gezi kitabı “Şimdi Nereye?” okuyucularıyla buluştu

“Şimdi Nereye?”, gezi yazarı Gökay Kaplancı’nın 46 ülkeye dair anılarını kaleme aldığı bugüne kadar yazılmış en geniş içerikli seyyah kitaplarından biri.

“Şimdi Nereye?”, gezi yazarı Gökay Kaplancı’nın 46 ülkeye dair anılarını kaleme aldığı bugüne kadar yazılmış en geniş içerikli seyyah kitaplarından biri. Eser, sadece gezi kitabı olmakla kalmayıp aynı zamanda seyahate gönül vermiş insanlara yol haritası da sunuyor. Baştan sona sıkılmadan okunacak rehber niteliğindeki kitapta yazarın anıları etrafında 30 yılda gezilen 46 ülkenin silueti gözler önüne seriliyor. Gökay Kaplancı kendi deyimiyle, “yaşadığını hissetmek” için gerçekleştirdiği seyahatleri Cinius Yayınları’ndan okuyucuyla buluşturuyor.

Kaplancı’nın kitapta kaleme aldığı hikayesinde ülkeleri tanımlarken kurduğu her cümle; içtenlik, sevgi, tutku, sanat ve yaşama dair ayrıntılar içeriyor. “Motivasyonum doya doya gezmek” diyen Kaplancı, 46 ülkede gördüğü farklı kültürlerin kendi yaşamında yarattığı büyük farka da dikkat çekiyor. Her anın hakkını vermeye ancak gezerek ulaşmanın mümkün olduğuna değiniyor ve “‘Şimdi Nereye?’ ile gezmek, görmek ve yeni kültürleri tanımak için bir türlü zaman bulamadığını söyleyen insanların seyahat düşlerini gerçeğe dönüştürmesi için onları cesaretlendirebileceğimi umuyorum” diye konuşuyor.

Yazarın 30 yıl önce başladığı yolculuk hikayesi aslında Barcelona’da en sevdiği müzik grubu olan Depeche Mode konseri ile başlıyor. Şimdi de 30 yıllık bir aradan sonra yine bir Depeche Mode konseriyle kitabını sonlandırıyor. Bu zaman zarfında gezdiği 46 ülkeye dair pek çok bilgiyi, anıyı ve yaşanmışlığı da okuyucularıyla paylaşıyor.

1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İTÜ Jeofizik Mühendisliği’nden mezun olan Kaplancı, öğrencilik yıllarından itibaren farklı kültürleri görme isteğiyle gezmeye başladı. Bugüne kadar 80’e yakın ülkeyi deneyimleyen yazar, 1999-2000 yılları arasında Expo Touristic Dergisi’nde köşe yazarlığı yaptı. Barcelona’dan Roma’ya isimli ilk kitabı 1999 yılında yayınlandı.