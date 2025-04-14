Gloria Hotels Ceo'su Yunus Özdemir: 2025 sıçrama yılı olacak

Özaltın Holding YK Başkan Vekili ve Gloria Hotels&Resorts CEO’su Yunus Özdemir, “Golf, spor ve gastronomi turizmine yönelik yatırımlarımızla 2025’i bir sıçrama yılına dönüştüreceğiz” dedi.

Özlem Aydın Ayvacı

2025’te turizmden beklenti büyük. Bu beklentileri konuştuğumuz Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gloria Hotels&Resorts CEO’su Yunus Özdemir, “Golf, spor ve gastronomi turizmine yönelik yatırımlarımızla 2025’i bir sıçrama yılına dönüştürmeye hazırlanıyoruz” dedi. Özdemir, CEOLife’ın sorularını şöyle yanıtladı:

Siz 12 ay resort otelciliği yapıyorsunuz. 2024’ü önceki yıllarla kıyasladığınızda hem Antalya turizmi hem de Gloria Hotels açısından nasıl geçti?

2024 yılı, turizmde hem istikrarın hem büyümenin bir arada yaşandığı bir dönem oldu. Antalya, uluslararası turizmde güçlü konumunu korurken biz de Gloria Hotels&Resorts olarak yatırımlarımızın karşılığını aldığımız, misafir deneyimini daha ileriye taşıdığımız bir yıl geçirdik. Misafir beklentilerinin değiştiği bu süreçte, sunduğumuz hizmetleri daha da kişiselleştirerek kalite standartlarımızı yükselttik.

2025 yılı turizm geliri beklentileri oldukça pozitif. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Antalya, Belek ve Gloria için beklentileriniz neler?

2025, kaliteye ve özgün deneyimlere yatırım yapan markalar için fırsatlarla dolu bir yıl olacak. Antalya ve Belek, global destinasyonlar arasında rekabet gücünü artırmaya devam ederken biz de Gloria Hotels&Resorts olarak lüks segmentte sunduğumuz ayrıcalıklı hizmet anlayışını daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Golf, spor ve gastronomi turizmine yönelik yatırımlarımızla 2025’i bir sıçrama yılına dönüştürmeye hazırlanıyoruz.

Yatak kapasiteniz kaç? Yeni yatırım planınız var mı?

Toplamda 3.182 yatak kapasitesine sahibiz. Gloria Serenity Resort’te 974, Gloria Golf Resort’te 1.276, Gloria Verde Resort’te 732 ve Gloria Sports Arena’da 200 yatak kapasitemiz bulunuyor. Ancak bizim için rakamlar değil, sunduğumuz kişiselleştirilmiş hizmetin kalitesi önemli. Gelecekteki yatırımlarımızı lüks konaklama, spor turizmi ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirerek, misafirlerimize daha yenilikçi ve üst düzey bir deneyim sunmaya devam edeceğiz.

Her yıl belli renovasyon projeleri yapıyorsunuz. Son 2 yılda hangi yatırımları gerçekleştirdiniz?

Son iki yılda misafirlerimizin konforunu en üst düzeye çıkaracak geniş çaplı renovasyon projeleri hayata geçirdik. Gloria Serenity Resort ve Gloria Golf Resort’te odalardan villalara, restoranlardan ortak alanlara kadar estetik ve fonksiyonelliği ön plana çıkaran kapsamlı yenilemeler gerçekleştirdik. Golf sahalarımızı ve spor tesislerimizi modernize ederek uluslararası misafirlerimize daha üst seviyede bir deneyim sunmaya başladık.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme tüm sektörleri etkileyen trendler. Gloria olarak bu konuda nasıl adımlar attınız ve hangi sonuçları aldınız?

Sürdürülebilirlik, bizim için bir trend değil, kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Su tasarrufu, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi konularında attığımız adımlarla çevresel etkimizi en aza indiriyoruz. Dijitalleşme tarafında ise yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş hizmetler, mobil uygulamalar ve operasyonel verimliliği artıran çözümlerle misafir deneyimini en üst seviyeye taşıyoruz.

Golf turizmi açısından 2024 yılı nasıl geçti? 2025 için beklentileriniz nedir?

Gloria Golf Club, Türkiye’de bir otel bünyesindeki en büyük golf sahası olarak önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor. 2024’te ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaparak golf turizminde güçlü bir ivme yakaladık. 2025’te de Phil Kenyon Putting Academy gibi küresel çapta ses getiren yeniliklerle golf deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağız.

Olimpiyatlar, spor turizmine nasıl bir etki yaratıyor? 2025 yazı için nasıl bir beklentiniz var?

Olimpiyatlar, yeni nesillerin spora ilgisini artıran en büyük organizasyonlardan biri. Gloria Sports Arena olarak olimpiyat yılına özel olarak birçok milli takım ve bireysel sporcuyu ağırlayarak onların en üst seviyede performans göstermelerine destek oluyoruz. 2025 yazında da bu misyon doğrultusunda önemli spor organizasyonlarına ve kamp programlarına ev sahipliği yapacağız.

Gloria Sports Arena’da son dönemde hangi gelişmeler yaşandı?

Gloria Sports Arena, Türkiye’nin tek, Avrupa’nın ise en donanımlı spor komplekslerinden biri. Son dönemde yüksek performans sporcuları için özel antrenman programlarını hayata geçirdik ve en yeni spor teknolojilerini devreye aldık. Türkiye’nin en büyük sporcu rehabilitasyon merkezlerinden birini geliştirme sürecindeyiz.

Turizmde yükselen trendler neler?

Lüks konaklama artık sadece konforla değil, kişiselleştirilmiş ve anlamlı deneyimlerle tanımlanıyor. Özel butler hizmetleri, sürdürülebilir mimari tasarımlar ve sağlıklı yaşam konseptleri öne çıkıyor. Ayrıca, dijitalleşme ve yapay zeka destekli hizmetler turizm sektöründe büyük bir dönüşüm yaratıyor.

Gastronomi turizmde nasıl bir yer tutuyor? Gloria Hotels olarak bu alanda nasıl bir vizyonunuz var?

Gastronomi, otel deneyiminin ayrılmaz bir parçası. Dünya ve Türk mutfağının en seçkin örneklerini misafirlerimize sunuyoruz. Alanında uzman şeflerimiz, sürdürülebilir mutfak anlayışıyla hem geleneksel hem modern tatları bir araya getirerek misafirlerimize benzersiz bir lezzet yolculuğu yaşatıyor.

Gloria Hotels için en büyük vizyonunuz nedir?

Gloria Hotels&Resorts’ü, misafir deneyimi, golf ve spor turizmiyle sürdürülebilirlik alanlarında dünya çapında referans noktası haline getirmek. Detaylara verdiğimiz önem, hizmet kalitemiz ve yenilikçi vizyonumuzla her zaman bir adım önde olarak misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyoruz.