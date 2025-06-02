Gloria Hotels & Resorts, sürdürülebilirlikte yeni bir döneme giriyor

Gloria Hotels & Resorts, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yeni vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Doğayla uyumlu, etik ve toplumsal değerlere duyarlı adımlar atacağını açıkladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe olan kararlılığını bir kez daha vurgulayan Gloria Hotels & Resorts, yenilikçi uygulamaları ve örnek projeleriyle sektöre yön vermeyi hedefliyor.

Turizmde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yol alan ve Özaltın Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gloria Hotels & Resorts, 2025 yılında turizm sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerini kurum kültürünün merkezine yerleştirdi ve doğaya duyarlı, topluma fayda sağlayan bir gelecek için kararlılıkla sürdürüyor.

Stratejik Dönüşüm ve Eğitim Programları

Gloria Hotels & Resorts, yaşanabilir bir gelecek için sorumluluk alarak, Narter Hukuk ile kurulan iş birliği çerçevesinde, kurum genelinde sürdürülebilirlik süreçlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yeniden yapılandırıyor. Çalışanlara ve iş ortaklarına yönelik eğitim programlarıyla farkındalık seviyesini yükseltiyor. Ayrıca yıl sonunda kamuoyuyla paylaşılmak üzere ilk sürdürülebilirlik raporunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye ve Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip eden marka, iklim değişikliğiyle mücadeledeki yasal ve sektörel dönüşümleri de stratejisine entegre ediyor. Türkiye'de uzun süredir beklenen İklim Kanunu Taslağı'nın meclis gündeminden geri çekilmesi, özel sektörün yeşil dönüşüm sürecindeki rolünü yeniden gündeme taşıyor. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Sadeleştirme Paketi ise sürdürülebilirlik düzenlemelerini daha uygulanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Gloria Hotels & Resorts, etik ilkelere dayalı tedarik zinciri yönetimiyle, insan haklarına saygılı, adil, güvenli ve ayrımcılıktan uzak bir iş kültürü oluşturuyor. Çevre dostu malzeme kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda tüm süreçlerini izlenebilir hale getiriyor. Kaynak kullanımını en aza indiren ve uzun vadeli iş birlikleri kuran bu yaklaşım, markanın sürdürülebilirliğe bakış açısını somutlaştırıyor.