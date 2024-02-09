Hayat Kimya'dan voleybola destek

Hızlı tüketim ürünleri sektörünün global oyuncularından Hayat Kimya, Bingo markasıyla Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsoru oldu. Bingo, ‘Tertemiz Duyguların Sponsoru’ olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek verecek.

Hayat Kimya’nın ev bakım kategorisindeki lider markası Bingo, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile iş birliğini 9 Şubat 2024 Cuma günü Mandarin Oriental Bosphorus Hotel’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. 1987 yılından beri tüketicilerin yanında olan marka, tertemiz duyguları sahiplenerek, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yanında yer alıyor. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olan Bingo, önümüzdeki dönem için A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Kadın Voleybol Takımı Oyuncuları Hande Baladın ve Gizem Örge ile yeni bir iş birliğine de imza attı.

Sosyal yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek spor alanında Bingo markasıyla Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olan Hayat Kimya’nın, bu anlamlı iş birliğini duyurduğu basın toplantısında; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı söz aldı.

’’Milyonlarca evde şimdi de “Tertemiz Duyguların Sponsoru’’ olarak varız

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı yaptığı açıklamada; “Hızlı tüketim ürünleri sektörünün global oyuncularından Hayat Kimya olarak, ev bakım kategorisindeki amiral markamız Bingo ile 1987’den bu yana milyonlarca evde, kadınların, ailelerin yanında yer alarak pek çok duyguyu paylaşıyoruz. Tıpkı kadın voleybol milli takımımız gibi biz de bu topraklarda doğan ve global pazarlarda emin adımlarla büyüyen güçlü bir markayız. Büyük bir gurur ve mutlulukla Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olduğumuzu da duyurmak isteriz. Türk voleybolunun nezaketinin, kalitesinin ve en nihayetinde zaferlerinin bizim bu alana girmemizde bizi çok motive ettiğini söylemek isterim. Sponsorluğumuz, Türkiye'nin voleybolunun daha da ileriye taşınmasına destek olma kararlılığımızın bir yansıması. İş birliğimizin milli takımlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Başarılı, zaferlerle dolu ve mutlu bir iş birliği olmasını temenni ediyorum.” dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ” Bingo’nun bu desteği bizim için çok kıymetli”

Basın toplantısında konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bugün yine Türk voleybolu adına imza atacağımız güzel bir iş birliği için bir aradayız. Bu iş birliğiyle Hayat Kimya’nın öncü ve lider markası Bingo, ‘Tertemiz Duyguların Sponsoru’ olarak Filenin Sultanları’nın resmi sponsoru oldu. Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Türk kadınını, Türk voleybolunu sahada başarıyla temsil ederken Bingo markasının da desteğini yanımızda hissetmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayat Kimya’nın spor alanındaki ilk sponsorluğunun da voleybolla olması mutluluğumuzu ve gururumuzu katbekat arttırdı. İş birliğimizin zaferlerle, başarılarla dolu olmasını temenni ediyor, başta Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı ve Hayat Kimya Ev Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Nazlı Malatyalı olmak üzere tüm Hayat ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.