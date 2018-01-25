Hedefim daha üst seviyelere çıkmak

SERKAN ERİŞ

Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş’in en büyük tutkusu tüplü dalış yapmak. 10 yıl önce denemek için yaptığı ilk dalış adeta vazgeçilmezi haline geldi. Eriş, “Denizin altındaki yaşamın renkliliği, zenginliği daha önce hiç şahit olmadığım bir tecrübeydi ve beni büyülemişti. Sonrasında, yıllar içinde bütün tatillerimi dalış için programlamaya ve farklı ülkelerde dalış yapmaya başladım. Bu aktivite, iş hayatının stresinden uzaklaşarak rahatlamamı sağlıyor. Şu anda PADI kurtarma dalgıç sertifikam var ve hedefim daha da üst seviyede kendimi geliştirmek.”

TÜPLÜ DALIŞI HERKES YAPABİLİR Mİ?

Tüpsüz dalış tekrar, deneyim ve özel yetenek gerektiriyor. Tüplü dalış için ise özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yok. Kısa bir eğitimle yalnız olmamak koşuluyla dalabilir daha uzun süre su altında kalabilirsiniz. Öncelikle gerekli teknik ekipmanlara dalış özel kıyafetlerine ihtiyacınız olacaktır.

“MEDİTASYON FIRSATI SUNUYOR”

“Dalış yapmak, içinde birçok heyecan barındırıyor. Her dalış yeni bir keşif, yeni öğretiler, yeni dostluklar kazandırıyor. Karada yapamayacağınız birçok şeyi su altında özgürce gerçekleştirmek mümkün ve aslında uçmak kadar serbestlik sağlıyor. Suyun altı, dalış yapanlara aynı zamanda önemli bir meditasyon fırsatı sağlıyor. Sessizlik, yalnızlık, sağlıklı düşünmek, rahatlamak ve kendinle kalmak için uygun bir ortam sunuyor.”

DAVUT DOĞAN

SAUNADA STRES ATIYOR

ş stresinden arınmak için hemen her CEO’nun farklı yöntemleri var. Kimi doğada yürüyüş yapmayı kimi fotoğraf çekmeyi kimi ise sanatla uğraşmayı tercih ediyor. Doğtaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ı ise çok yoğun geçen çalışma hayatının stresinden arındıran aktivite saunaya girmek. Saunaya girmek Davut Doğan için “vazgeçilmez”. Haftada en az bir ya da iki kere saunaya girdiğini belirten Doğan, 15 dakikanın bile çok önemli olduğunu söylüyor. Doğan, “Soğuk duş aldıktan sonra 80 derece sıcaklıkta ter atıyorum. Sessiz bir ortamda yalnız kalınca düşünme fırsatı buluyorum. Çıkışta soğuk duş ile vücut canlılık kazanıyor ve yarım saat uzanmak strese iyi geliyor” diyor.

MEDİTASYON YAPIYOR

“Saunadayken iş hayatında bazı konulara çözüm bulabiliyorum. Saunada adeta meditasyon yapıyorum. Bunu tüm iş insanlarına tavsiye ediyorum. Benim hem Biga hem İstanbul’daki evlerimde sauna var. Hayatımın önemli bir parçası.”

SAUNA'NIN YARARLARI

National Institutes of Health’e göre sıcak bir banyo vücuttaki kan akışını hızlandırarak kas sertliğini azaltıyor ve eklem ağrılarınızı gideriyor. Azalan ağrılar ise rahatlamış bir beden ve zihin demek. Sauna stresi dindirmek için oldukça etkili bir yol. Birçok araştırma, saunanın astım, kronik bronşit, konjestif kalp yetmezliği ve romatizmaya iyi geldiğini gösteriyor.





ÖMER ARAS

TORUNUNU TENİS OYNAMAYA HAZIRLIYOR

13 senedir düzenli olarak tenis oynayan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras için tenis tam bir tutku haline dönüşmüş durumda. Hayatına farklı bir anlam kattığını belirten Aras, “stresle baş etmenin en iyi yolu olarak görüyorum. Haftada dört gün tenis oynuyorum. Şu an bir yaşında olan torunumu da ileride tenise hazırlayacağım. 3-4 yaşına gelince Türkiye’nin en köklü tenis kulübü TED’de tenise başlatacağım” diyor. Ülkemizde aralıksız olarak 69 yıldır gerçekleştirilen yegane uluslararası tenis turnuvası olan İstanbul Challenger’da tenise destek olmak üzere gösteri maçına çıkmayı da kabul eden Aras, “Eylül ayında düzenlenen turnuva kapsamında bu yıl ilk defa genç ve yetenekli tenisçilere fon oluşturmak ve daha fazla tenisçi yetiştirebilmek amacıyla Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü Eğitim ve Geliştirme Vakfı yararına yapılan gösteri maçını çiftlerde partnerim Malek Jaziri ile kazanmaktan da mutluluk duydum” diyor. Aras tenisin farklı konularda çalışan insanları bir araya getirmesi açısından çok yararlı olduğunu belirtiyor ve devam ediyor: “Bankacılık dışı dünyadan birçok arkadaşım oldu. Doktordan, yemek şefine, askerden eski performans tenisçilerine kadar çok farklı mesleklerden tenisçiler ile tanıştım. Örneğin Türk tenisine büyük katkıları olan emekli tüm general Nejat Müldür paşamdan tenis konusunda çok şey öğrendim. Tenisin sosyal tarafını da çok önemli buluyorum.”

TENİS, ÜLKE İMAJINA KATKI YAPAR

“Bir ülkedeki tenisçi sayısının o ülkenin kültür seviyesinin göstergesi olduğuna inanıyorum. 80 milyonluk Türkiye için 28 bin lisanslı tenisçinin düşük bir rakam olduğunu düşünüyorum. Ama şahsen ümitliyim. 15 yıl öncesine göre çok ciddi bir gelişim sağladık ancak bazı ülkelerle aramızdaki farkı kapatmak için çok yol almamız gerek. Ülkemizden dünya sıralamasında ilk 20’ye giren bir tenisçi çıkarabilirsek bu müthiş bir başarı olur ve ülke imajımıza çok olumlu katkı yapar.”

TENİS ŞENLİĞİ

“Tenisi hem rekabetçi hem dinlendirici bir spor olarak görüyorum. Centilmence rekabet etmenin ve formda kalmanın değeri çok büyük. Profesyonel çalışma hayatında da verimliliği artırdığına inanıyorum. Öte yandan banka olarak çocukları merkeze alan sosyal sorumluluk çalışmalarımızla tenise desteğimizi de birleştirerek bu yıl 23 Nisan’da TED Spor Kulübü’nde çocukların profesyonel eğitmenlerden tenis dersi de aldığı bir şenlik düzenledik.”